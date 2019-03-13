Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Камчатке в фотоловушку попал огромный лось 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC0 / skeeze /
В Кроноцком заповеднике опубликовали видео и фотографии камчатского лося, чей вес может превышать 700 килограммов, сообщает пресс-служба заказника.
"Даже по дыханию можно понять насколько мощное это животное, — уточняют сотрудники заповедника. — Камчатский лось является характерным представителем колымского подвида".
Именно они считаются самыми крупными в России и одними из крупнейших в мире.
По данным экспертов, максимальный инструментально установленный вес самца камчатского лося — 726 килограммов. Самцы достигают высоты в холке в 220-226 сантиметров, их обхват груди — 310-315 сантиметров.
Кроноцкий биосферный заповедник расположен на востоке Камчатки. В заказнике водятся бурые медведи, дикие северные олени, лоси, лисицы, росомахи, горностаи и другие звери.
Возможность увидеть диких животных в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Особенно популярно у гостей заповедника наблюдение за медведями.
Последние новости
Раскрылось истинное отношение украинцев к россиянам На границе Латвии и России установили забор длиной 93 километра Тайное оружие Пекина: Китай готов к распродаже госдолга США
Комментарии
Экология
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
«Крым к нам не вернулся, на Донбассе идет война»
Украина Статьи
В РФ ответили на призыв Европы остановить «Северный поток-2»
Политика Статьи
Мать девочки-маугли сделала заявление
Происшествия
Израиль высказался о России на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Решен вопрос с работой Арашукова
Происшествия
Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов
Украина В мире
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
«Роскосмос» опубликовал видео ракетного двигателя РД-171МВ
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение