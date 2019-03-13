На Камчатке в фотоловушку попал огромный лось

В Кроноцком заповеднике опубликовали видео и фотографии камчатского лося, чей вес может превышать 700 килограммов, сообщает пресс-служба заказника.

"Даже по дыханию можно понять насколько мощное это животное, — уточняют сотрудники заповедника. — Камчатский лось является характерным представителем колымского подвида".

Именно они считаются самыми крупными в России и одними из крупнейших в мире.

По данным экспертов, максимальный инструментально установленный вес самца камчатского лося — 726 килограммов. Самцы достигают высоты в холке в 220-226 сантиметров, их обхват груди — 310-315 сантиметров.

Кроноцкий биосферный заповедник расположен на востоке Камчатки. В заказнике водятся бурые медведи, дикие северные олени, лоси, лисицы, росомахи, горностаи и другие звери.

Возможность увидеть диких животных в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Особенно популярно у гостей заповедника наблюдение за медведями.