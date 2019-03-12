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Названы страны с самым чистым воздухом 

РИА Новости + ещё 16 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Самым чистым воздухом в ЕС может похвастаться Финляндия, в мировом рейтинге ее обогнала только Исландия. Помимо них в пятерку вошли Эстония, Швеция и Австралия, сообщает "Евро Пульс".
Специалисты крупнейшей международной природоохранной организации и компании-разработчика компьютерных программ провели исследование, изучив чистоту воздуха в 73 государствах.
Эксперты оценивали, сколько микрочастиц пыли в среднем содержится в воздухе городов той или иной страны. Это один из самых опасных для человека видов загрязнения воздуха: из-за очень мелкого размера частицы проникают глубоко в дыхательные пути, оседают в легких, и это вызывает проблемы со здоровьем — от аллергий до онкологических заболеваний, пояснили аналитики.
Государства Северной Европы традиционно лидируют в мировых рейтингах чистоты воздуха. Финляндия возглавила список стран с самым чистым воздухом.
Самый грязный воздух, как выяснилось, — в Бангладеш, Пакистане и Индии.
В России качество воздуха оценили как хорошее: страна оказалась во второй десятке государств с самым чистым воздухом.
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Экология , ЕС , Австралия , Исландия , Финляндия , Швеция , Эстония
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