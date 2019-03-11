Медведев поручит сдвинуть границы «Лосиного острова»

Как сообщает "Россия 24", это необходимо для модернизации участка Щелковского шоссе в Московской области . Вопрос премьер-министр обсудил во время рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым

Глава региона отметил, что данная федеральная трасса долгое время не реконструировалась, "это восток, он очень загружен". По его словам, жители Подмосковья "просто требуют, чтобы мы модернизировали это шоссе".

"В рамках регулирования мы вывесили информацию о том, что нужно изменить границы "Лосиного острова", и 75% жителей проголосовали за строительство трассы, за модернизацию этого шоссе", — подчеркнул Воробьев.