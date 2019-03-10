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Второе рождение Аральского моря 

Рамблер 3 часа назад
Аральское море являет собой яркий пример рукотворной природной катастрофы XX века. Попытка покорить природу человеком обернулась практически полным исчезновением одного из самых больших озер на нашей планете — оно никогда не имело выхода в океан и лишь условно может именоваться морем. Из-за строительства оросительных систем русла рек Амударьи и Сырдарьи, впадавших в Арал, развернули в сторону, лишив водоем питания. Крупнейшее озеро, располагавшееся на территории Казахстана и Узбекистана, начало высыхать. Лишь в 90-е годы прошлого века люди осознали, какую колоссальную ошибку они совершили. Сейчас в Казахстане пытаются остановить процесс высыхания водоема, там построили 13-километровую Кокаральскую дамбу, которая позволяет заполнять водную чашу Южного Арала. Благодаря гидротехническому сооружению удалось обводнить сотни километров высохшего озера.
Экология , Видео , В мире , Общество
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