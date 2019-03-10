Второе рождение Аральского моря

Аральское море являет собой яркий пример рукотворной природной катастрофы XX века. Попытка покорить природу человеком обернулась практически полным исчезновением одного из самых больших озер на нашей планете — оно никогда не имело выхода в океан и лишь условно может именоваться морем. Из-за строительства оросительных систем русла рек Амударьи и Сырдарьи, впадавших в Арал, развернули в сторону, лишив водоем питания. Крупнейшее озеро, располагавшееся на территории Казахстана и Узбекистана, начало высыхать. Лишь в 90-е годы прошлого века люди осознали, какую колоссальную ошибку они совершили. Сейчас в Казахстане пытаются остановить процесс высыхания водоема, там построили 13-километровую Кокаральскую дамбу, которая позволяет заполнять водную чашу Южного Арала. Благодаря гидротехническому сооружению удалось обводнить сотни километров высохшего озера.