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Учёные рассказали о темпах потепления в Арктической зоне России 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Средняя годовая температура воздуха в Арктической зоне России была выше нормы на 2,48°С по итогам прошлого года. Об этом RT рассказали в Институте глобального климата и экологии.
Отмечается, что скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период «глобального потепления» (за 1976 — 2018 гг.) составила 0,69°С за 10 лет. Это почти в полтора раза выше средней скорости потепления на территории России и в четыре раза выше темпов глобального потепления.
Кроме того, годовая норма осадков в 2018 году была превышена на 3%.
В состав Арктической зоны России входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ямало-Ненецкий АО. Частично к этой зоне относятся территории Архангельской области, Карелии, Республики Коми, Красноярского края, Якутии, а также острова, расположенные в Северном Ледовитом океане.
Ранее учёные назвали регионы России, где наблюдается наиболее быстрое потепление.
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