Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нашествие клещей и гибель медведей: влияние глобального потепления на Большой Урал 

Ura.Ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: ura.ru
Глобальное потепление на Большом Урале приводит к увеличению численности клещей и к вымиранию белых медведей. Более теплые зимы помогают выживать насекомым, губят животных и тундру.
«На Урале растет численность клеща, кусаются даже в общественном транспорте. Популяция белых медведей сокращается, в Арктике за последнее десятилетие их стало меньше на 40 процентов», — сообщает «Российская газета».
Из-за потепления клещи спокойно переносят зиму, поэтому с каждым их становится все больше даже на севере страны. В прошлом веке в Архангельской области разносчиков энцефалита практически не было, сейчас она стала средой их обитания.
В середине прошлого века на Урале насчитывалось 143 ледовых образования площадью 28 квадратных километров. За последние две сотни лет средняя температура зимних месяцев выросла в среднем на 1,3 градуса осадков стало больше, некрупные ледники исчезают. Из-за потепления выше в горы сдвинулась граница леса вдоль Уральского хребта, на Южном Урале зарастает лесом горная тундра.
В 2018 году Свердловская область стала пятой в стране по количеству укусов клещей. За апрель и май в регионе после укусов обратились к медикам более 2,5 тысяч человек.
Ura.Ru: последние новости
На границе с Челябинской областью зафиксировали превышение уровня вредных веществ в 55 раз Чиновники в Ростове убрали мусор с помощью фотошопа Путин выразил соболезнование в связи с кончиной Этуша
Комментарии
Экология , "Российская газета"
Читайте также
Видео
Умер Владимир Этуш
Шоу-бизнес
Решена судьба экс-чиновника из Росгеологии
Происшествия
Меркель вынесли неутешительный вердикт
Европа В мире
«Крыму — Украина»: Киев пустился во все тяжкие
Украина В мире
В Польше назвали Калининград российским «военным пугалом»
Европа Армия
Путин сделал заявление после смерти Этуша
Политика
Порошенко оказался никому не нужен
В мире Украина
«Украина или смерть»: утверждена новая символика ВСУ
Армия В мире
Россиянин поел блинов на скорость и умер
Происшествия
Жизнь после выборов: Порошенко готовит побег
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение