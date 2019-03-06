Медведев поручил разработать норматив по вторичной переработке отходов

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать для регионов норматив для увеличения вторичной переработки отходов, сообщает пресс-служба кабмина.

"Минприроды, Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС до 18 апреля 2019 года представить в правительство Российской Федерации предложения по установлению для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами показателя (норматива), направленного на уменьшение объема захоронения отходов путем увеличения доли их переработки", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство поручило поменять нормативы таким образом, чтобы плата за вывоз мусора бралась не по тарифу, а исходя из фактического накопления отходов.

"Минприроды и ФАС до 10 апреля 2019 года представить в правительство Российской Федерации предложения по корректировке нормативов накопления твердых коммунальных отходов и снижению платы за коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из фактического накопления твердых коммунальных отходов и при осуществлении их раздельного сбора", — уточняется в поручении.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в чьих задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнут работать операторы, оплата их услуг физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора станут утверждаться отдельно. Законом предусмотрена отсрочка до 2021 года для городов федерального значения: Москвы, Петербурга и Севастополя.