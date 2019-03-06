Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев поручил разработать норматив по вторичной переработке отходов 

РИА Новости + ещё 4 6 марта 2019
Фото: Р-Спорт
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать для регионов норматив для увеличения вторичной переработки отходов, сообщает пресс-служба кабмина.
"Минприроды, Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС до 18 апреля 2019 года представить в правительство Российской Федерации предложения по установлению для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами показателя (норматива), направленного на уменьшение объема захоронения отходов путем увеличения доли их переработки", — говорится в сообщении.
Кроме того, правительство поручило поменять нормативы таким образом, чтобы плата за вывоз мусора бралась не по тарифу, а исходя из фактического накопления отходов.
"Минприроды и ФАС до 10 апреля 2019 года представить в правительство Российской Федерации предложения по корректировке нормативов накопления твердых коммунальных отходов и снижению платы за коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из фактического накопления твердых коммунальных отходов и при осуществлении их раздельного сбора", — уточняется в поручении.
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в чьих задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнут работать операторы, оплата их услуг физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора станут утверждаться отдельно. Законом предусмотрена отсрочка до 2021 года для городов федерального значения: Москвы, Петербурга и Севастополя.
Последние новости
Арестованный счет на Украине: Поклонская раскрыла карты Поклонская рассказала о компромате на коллег из Госдумы "Он хочет разрушить Россию": кто будет следующим президентом Украины
Комментарии2
Экология , Политика , Дмитрий Медведев , Минпромторг , Правительство РФ , ФАС , Минэкономразвития , Минприроды
Читайте также
Видео
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Пугачева высмеяла выступление певицы Елки
Шоу-бизнес
Мошенник делал двухтысячные купюры из фольги
Криминал Общество
Священник погасил кредит на пенсию старушки
Происшествия Другое
Президент Грузии нашла новый путь к сердцу России
В мире Статьи
«Мир готовится к войне». Су-27 перехватил самолет-разведчик США
Армия Войска
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение