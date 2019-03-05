Китайские власти обещают «вновь сделать небо голубым»

Правительство Китая в 2019 году выделит 60 миллиардов юаней (8,9 миллиарда долларов) на борьбу с загрязнением окружающей среды, говорится в проекте бюджета.

"Центральное правительство выделит 25 миллиардов юаней для борьбы с загрязнением воздуха, что на 25% больше, чем в прошлом году. Для предотвращения загрязнения воды и почвы из центрального бюджета выделят 30 миллиардов юаней и 5 миллиардов юаней соответственно, что на 45,6% и 42,9% выше показателя прошлого года", — говорится в проекте бюджета, распространенном перед началом ежегодной сессии ВСНП.

Как и в предыдущие годы, власти обещают "вновь сделать небо голубым".

Власти Китая в последние годы ведут активную борьбу с загрязнением окружающей среды, для этого резко сокращаются производственные мощности, закрываются предприятия, преимущественно занятые в добыче угля и промышленном производстве. Северные регионы страны еще в 2017 году массово переводили на газовое отопление, из-за чего появилась необходимость перебросить газ из южных провинций и увеличить закупки природного газа.