Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские власти обещают «вновь сделать небо голубым» 

РИА Новости 8 часов назад
Правительство Китая в 2019 году выделит 60 миллиардов юаней (8,9 миллиарда долларов) на борьбу с загрязнением окружающей среды, говорится в проекте бюджета.
"Центральное правительство выделит 25 миллиардов юаней для борьбы с загрязнением воздуха, что на 25% больше, чем в прошлом году. Для предотвращения загрязнения воды и почвы из центрального бюджета выделят 30 миллиардов юаней и 5 миллиардов юаней соответственно, что на 45,6% и 42,9% выше показателя прошлого года", — говорится в проекте бюджета, распространенном перед началом ежегодной сессии ВСНП.
Как и в предыдущие годы, власти обещают "вновь сделать небо голубым".
Власти Китая в последние годы ведут активную борьбу с загрязнением окружающей среды, для этого резко сокращаются производственные мощности, закрываются предприятия, преимущественно занятые в добыче угля и промышленном производстве. Северные регионы страны еще в 2017 году массово переводили на газовое отопление, из-за чего появилась необходимость перебросить газ из южных провинций и увеличить закупки природного газа.
Последние новости
Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД Теща против свекрови. Ученые выяснили, от какой бабушки больше пользы Россия приступает к спасению Венесуэлы
Комментарии1
Экология , Видео , В мире
Читайте также
Видео
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
На Google Earth нашли «подводную лодку Гитлера»
Наука и техника
Украина: как бюллетени победят избирателей
Украина Статьи
Пока вы спали: «таинственная» российская ракета испугала Запад
Общество
Охранники «Пятерочки» накинулись на покупателя из-за просрочки
Происшествия
Беларусь показала беспилотный бомбардировщик
Армия Оружие
Конец клана: Клинтон не будет президентом
США В мире
Опубликовано видео задержания экс-главы Каменска-Уральского
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение