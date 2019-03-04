Москва присоединится к акции «Час Земли» 30 марта

Москва в 11-й раз примет участие в экологической акции "Час Земли" в субботу, 30 марта. С 20:30 до 21:30 в столице погаснет архитектурная подсветка некоторых зданий, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Главной площадкой акции вновь выбрали парк "Зарядье". Там выключат символический рубильник, который и даст старт "Часу Земли". Вслед за этим в парке пройдет концерт певицы МакSим.

"Подобные мероприятия особенно важны для крупных городов, так как именно здесь потребляется наибольшее количество природных ресурсов", — подчеркнул глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, эта экологическая акция — не просто "отключение света", а, в первую очередь, повод подумать о личной ответственности в сохранении природных ресурсов. Чтобы поучаствовать в акции, можно посетить праздничное мероприятие в "Зарядье" или отключить свет дома в знак солидарности с "Часом Земли".

В этом году лозунгом акции стал призыв "Ответь за природу!". WWF России инициировал масштабный опрос, чтобы выяснить, какие экологические проблемы больше всего волнуют россиян.

"Без экологической сознательности самих граждан, без поддержки со стороны бизнеса никакие действия, направленные на защиту и сохранение природы, не будут успешными", — заявил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.