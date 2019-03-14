Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завод по розливу воды может нанести ущерб Байкалу 

360tv.ru + ещё 59 1 час назад
Строительство завода для производства воды на экспорт может угрожать живущим на берегах Байкала редким животным и всей экосистеме этого района. Такое заключение содержится в аналитической записке Совета по правам человека при президенте РФ, опубликованной на официальном сайте.
По подсчетам специалистов Лимнологического института Сибирского отделения Российской Академии наук, без вреда для озера можно забирать около 400 миллионов тонн воды в год.
«По разным материалам проектная мощность завода в Култуке от 150 до 190 тысяч тонн в год. Таким образом, он не может нанести урон водности Байкала», — сказано в записке.
Однако размещение завода в прибрежной зоне озера способно нанести определенный ущерб, в частности, природной территории «Таловские болота», имеющей огромное значение для сохранения популяций многих видов птиц. Строительство может изменить среду обитания черного журавля, горного гуся и сухоноса, которые занесены в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области. Отмечается, что «строительство водовода, по которому вода будет поступать на завод, уже нарушило участок ценной природной территории».
В СПЧ подчеркнули, что, по данным Байкальской природоохранной прокуратуры, строительство завода в целом подкреплено необходимыми документами и согласованиями, а также имеет положительные экспертные заключения.
«В то же время проверка прокуратуры выявила ряд серьезных нарушений. Так, установлено, что публичные обсуждения в рамках проведения государственной экологической экспертизы фактически не проводились, а само заключение не содержит достаточных сведений об оценке воздействия на водный объект и среду обитания животных, в том числе краснокнижных», — сказано в документе.
Прокуратура отмечает, что земельные участки были выделены компании «АкваСиб» с грубым нарушением требований земельного и антимонопольного законодательства. Подготовлены административный иск об оспаривании положительного заключения государственной экологической экспертизы и иск в арбитражный суд о признании незаконными документов о предоставлении земельных участков.
360tv.ru: последние новости
Россию включили в топ-20 стран с самым чистым воздухом «Полжизни на дорогу». Как дублер Щелковского шоссе поможет людям и экологии Свыше 1 млрд рублей выделено на рекультивацию полигона ТКО «Слизнево»
Комментарии4
Экология , Видео , Генпрокуратура РФ , Совет по правам человека , РАН
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
В неполадках «Союза» оказалась виновна украинская сторона
Наука и техника
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение