Строительство завода для производства воды на экспорт может угрожать живущим на берегах Байкала редким животным и всей экосистеме этого района. Такое заключение содержится в аналитической записке Совета по правам человека при президенте РФ, опубликованной на официальном сайте.
По подсчетам специалистов Лимнологического института Сибирского отделения Российской Академии наук, без вреда для озера можно забирать около 400 миллионов тонн воды в год.
«По разным материалам проектная мощность завода в Култуке от 150 до 190 тысяч тонн в год. Таким образом, он не может нанести урон водности Байкала», — сказано в записке.
Однако размещение завода в прибрежной зоне озера способно нанести определенный ущерб, в частности, природной территории «Таловские болота», имеющей огромное значение для сохранения популяций многих видов птиц. Строительство может изменить среду обитания черного журавля, горного гуся и сухоноса, которые занесены в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области. Отмечается, что «строительство водовода, по которому вода будет поступать на завод, уже нарушило участок ценной природной территории».
В СПЧ подчеркнули, что, по данным Байкальской природоохранной прокуратуры, строительство завода в целом подкреплено необходимыми документами и согласованиями, а также имеет положительные экспертные заключения.
«В то же время проверка прокуратуры выявила ряд серьезных нарушений. Так, установлено, что публичные обсуждения в рамках проведения государственной экологической экспертизы фактически не проводились, а само заключение не содержит достаточных сведений об оценке воздействия на водный объект и среду обитания животных, в том числе краснокнижных», — сказано в документе.
Прокуратура отмечает, что земельные участки были выделены компании «АкваСиб» с грубым нарушением требований земельного и антимонопольного законодательства. Подготовлены административный иск об оспаривании положительного заключения государственной экологической экспертизы и иск в арбитражный суд о признании незаконными документов о предоставлении земельных участков.