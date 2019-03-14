Завод по розливу воды может нанести ущерб Байкалу

Строительство завода для производства воды на экспорт может угрожать живущим на берегах Байкала редким животным и всей экосистеме этого района. Такое заключение содержится в аналитической записке Совета по правам человека при президенте РФ , опубликованной на официальном сайте.

По подсчетам специалистов Лимнологического института Сибирского отделения Российской Академии наук , без вреда для озера можно забирать около 400 миллионов тонн воды в год.

«По разным материалам проектная мощность завода в Култуке от 150 до 190 тысяч тонн в год. Таким образом, он не может нанести урон водности Байкала», — сказано в записке.

Однако размещение завода в прибрежной зоне озера способно нанести определенный ущерб, в частности, природной территории «Таловские болота», имеющей огромное значение для сохранения популяций многих видов птиц. Строительство может изменить среду обитания черного журавля, горного гуся и сухоноса, которые занесены в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области. Отмечается, что «строительство водовода, по которому вода будет поступать на завод, уже нарушило участок ценной природной территории».

В СПЧ подчеркнули, что, по данным Байкальской природоохранной прокуратуры, строительство завода в целом подкреплено необходимыми документами и согласованиями, а также имеет положительные экспертные заключения.

«В то же время проверка прокуратуры выявила ряд серьезных нарушений. Так, установлено, что публичные обсуждения в рамках проведения государственной экологической экспертизы фактически не проводились, а само заключение не содержит достаточных сведений об оценке воздействия на водный объект и среду обитания животных, в том числе краснокнижных», — сказано в документе.

Прокуратура отмечает, что земельные участки были выделены компании «АкваСиб» с грубым нарушением требований земельного и антимонопольного законодательства. Подготовлены административный иск об оспаривании положительного заключения государственной экологической экспертизы и иск в арбитражный суд о признании незаконными документов о предоставлении земельных участков.