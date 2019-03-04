Масштабный опрос об экологии пройдет в России в конце марта

Ежегодная международная акция "Час Земли", которая в этом году пройдёт 30 марта, будет сопровождаться масштабным опросом граждан об экологических проблемах, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России

"В рамках "Часа Земли — 2019" в России организаторы акции проведут самый масштабный в истории мероприятия опрос на тему экологической ситуации в российских регионах и экологической просвещенности их жителей. В ходе опроса планируется выяснить, какие экологические проблемы волнуют россиян и что они делают для их решения", — говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, принять участие в опросе на сайте 60.wwf.ru можно начиная с понедельника. Сам "Час Земли" пройдёт по всему миру 30 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.

"В 2009 году Минприроды России впервые поддержало проведение "Часа Земли". Всем нам небезразлично, на какой земле будут жить будущие поколения, а значит поддержка акций, направленных на охрану окружающей среды и сохранение ее потенциала — ответственная гражданская позиция каждого россиянина", — заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

WWF считает, что онлайн-опрос, проводимый в рамках акции, позволит каждому участнику рассказать, какие экологические проблемы, по его мнению, наиболее важны для его региона. Для каждого региона будет собрана статистика уровня важности экологических проблем и степень готовности жителей к их решению. В ходе обработки этих данных организаторы смогут выявить коэффициент экологической активности российских регионов.

"Помогать ли сохранению редких видов животных, бережно ли использовать воду, тепло— и электроэнергию, принимать ли участие в сохранении старовозрастных лесов и заповедных территорий, − каждый решает сам, но важно помнить, что от каждого нашего решения зависит, будем ли мы дышать свежим воздухом, пить чистую воду, наслаждаться природным разнообразием и сохраним ли эти блага для наших потомков", — считает директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В 2018 году в "Часе Земли" приняли участие 188 стран и более двух миллиардов человек. Подсветку отключили около 18 тысяч зданий и сооружений по всему миру. С 2009 года акция проходит в России. "Час Земли — 2019" — особенный для Всемирного фонда дикой природы, ведь в этом году WWF России исполняется 25 лет.