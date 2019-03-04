На границе Приморья и КНР могут создать российско-китайский резерват

Национальный парк "Земля леопарда" заключил меморандум о взаимопонимании с китайским Северо-Восточным национальным парком тигра и леопарда. Как отмечает пресс-служба российского резервата, документ стал "первым важным шагом в сотрудничестве двух крупнейших государственных организаций, созданных для сохранения редких диких кошек".

Территория национального парка в российском Приморье граничит с Китаем , но леопарды, ничего не зная о государственных границах, часто путешествуют из страны в страну. Мониторинг, который проводили российские и китайские ученые, показал, что как минимум 15 краснокнижных кошек бывают по обе стороны границы, поэтому вопросы трансграничного наблюдения, охраны редких кошек и объектов их питания очень важны.

Как рассказал директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк, планируется, что совместная работа будет идти по разным направлениям — охране территории, науке, экологическому просвещению и туризму.

"В ближайшее время мы намерены разработать подробный план сотрудничества, включающий конкретные мероприятия, которые будут совместно организованы в ближайшие несколько лет", — подчеркнул он.

Предполагается, что среди мероприятий могут быть совместные учения по борьбе против браконьеров, мониторинг состояния популяций диких животных, российско-китайский обмен школьников и волонтеров нацпарков, а также обмен информацией. План действий поддержал директор китайского нацпарка Чжао Ли.

А генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" — крупнейшего фонда, занимающегося сохранением пятнистой кошки, Елена Гангало, уверена, что, благодаря активному сотрудничеству, численность амурского тигра и дальневосточного леопарда значительно возрастет.

"Мы не видим никаких препятствий, которые бы помешали увеличить их количество в несколько раз. Надеемся, что в течение полугода мы проведем повторную встречу, на которой будет утвержден подробный план взаимодействия", — сказала она.

Кроме прочего, в документе прописан пункт о совместном стремлении к созданию трансграничного резервата "Земля больших кошек", в который могут войти китайский и российский нацпарки, а также заповедник "Кедровая падь".