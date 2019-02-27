Жертвы потепления. Ученые выяснили, почему ранняя весна — это плохо

По данным Росгидрометцентра, нынешний московский февраль войдет в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений: средняя температура была на пять-семь градусов выше нормы. В первой декаде в дневные часы трижды отмечались оттепели. В наши дни сезонное потепление наступает так рано не только в России РИА Новости разбирается, что происходит с погодой на планете и угрожают ли климатические изменения живым организмам.

С десятидневным опережением

За последние 36 лет начало весны в Северном полушарии сдвинулось в среднем на восемь дней. Теперь потепление и таяние снега начинаются в середине марта, а не в конце месяца, как прежде, утверждают специалисты Европейского космического агентства . Исследователи, основываясь на данных спутниковых наблюдений, составили карту покрытых снегом областей в этой части планеты с 1979 по 2015 год и определили фактическое время начала весны по моменту схода снега и появления листьев на деревьях.

Швеции, Кроме того, проанализировав данные наземных измерений в Финляндии Канаде и России, метеорологи обнаружили, что благодаря ранней весне поглощение углекислого газа выросло в среднем на 3,7 процента за последние десять лет, что значительно снижает скорость роста его концентрации в атмосфере.

Это согласуется с данными исследователей из Университета Пердью, в лабораторных условиях показавших, что большинство видов растений при адаптации к высоким температурам начинают усиленного поглощать углекислый газ. Поэтому вполне вероятно, что преждевременное сезонное потепление сможет снизить скорость накопления парниковых газов в атмосфере. И это хорошая новость.

Плохая же заключается в том, что раннее наступление весны сбивает с толку птиц и животных и значительно усложняет им жизнь — так считают американские биологи. По их данным, сильнее всего начало сезонного потепления сдвинулось в регионах, расположенных за полярным кругом.

Исследователи проанализировали результаты наблюдений за последние 86 лет. Оказалось, что меньше всего изменения заметны в тропиках и субтропиках — там весна наступает лишь на один-два дня раньше положенного срока. В окрестностях полярного круга сезонное потепление начинается примерно на 10-15 дней раньше, чем еще десять лет назад, а на широтах земли Франца-Иосифа, Баренцбурга, Диксона и Тикси сдвинуто примерно на 20-30 дней.

© ESA / GlobSnow / Finnish Meteorological Institute /// Время наступления весны в лесах Северного полушария (1979 — 2015 гг.)

Первые пострадавшие

Одними из первых пострадали небольшие птички — исландские песочники (Calidris canutus). Из-за ранней весны на севере они остаются с небольшими клювами, поэтому не могут добывать себе пищу, оказавшись на зимовке в Африке. В результате этот вид оказался под угрозой вымирания, выяснила международная команда исследователей.

За последние 30 лет таяние снега на Таймыре — именно здесь песочники размножаются — сдвинулось примерно на две недели — с середины июля на конец июня. Однако птицы продолжают возвращаться на полуостров из Африки в те же дни, что и прежде, и из-за этого пропускают пик изобилия насекомых, сдвинувшийся вместе с началом весны. В результате молодняк постепенно уменьшается в размерах и остается таким в течение всей жизни.

Попав в Африку, молодые песочники из-за недостаточно длинного клюва не могут добывать прячущихся в песке двустворчатых моллюсков, которые всегда составляли важную часть рациона этих птиц. Мелкие особи вынуждены переходить исключительно на растительную диету и гибнут чаще других. В результате для многих из них первая зимовка оказывается последней.

С похожими проблемами несколько лет назад столкнулись и обыкновенные синицы. По данным британских орнитологов, птицы не могли обеспечивать своих птенцов необходимым количеством гусениц, которые из-за климатического сдвига стали появляться на несколько дней раньше, чем прежде. Но синицы адаптировались к изменениям и стали выводить потомство раньше.

Тепло, но неуютно

Не по вкусу ранняя весна и животным. Как обнаружили биологи из Вашингтонского университета, сдвиг сезонного потепления способен значительно сократить — примерно на 9,2 процента — ареал млекопитающих Северной и Южной Америки. По расчетам исследователей, изменение климата будет опережать темпы бегства зверей в пригодные для обитания районы.

По словам ученых, больше всего от потепления пострадают приматы и насекомоядные млекопитающие — кроты, землеройки и ежи. Предполагается, что ареал обитания наших ближайших родственников — приматов сократится на 75 процентов в следующие сто лет. С другой стороны, хищники, парнокопытные и неполнозубые млекопитающие — ленивцы, броненосцы и муравьеды — лучше остальных приспособлены к быстрому сдвигу климатических поясов. Ареал не только не сократится, но даже расширится.

Уже сейчас известны случаи перемещения многих видов животных и растений из привычных им климатических зон в более прохладные. Так, британские климатологи доказали, что тропические растения с каждым годом переселяются на 17,6 километра в сторону от экватора и на 12,2 метра вверх от уровня моря.