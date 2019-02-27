В России пересмотрят экологические нормы

Правительство утвердило новое Положение о разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды по химическим и физическим показателям.

Соответствующее постановление кабинета министров от 13 февраля 2019 года № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» вступает в силу сегодня, 27 февраля.

Поправка к «Закону об охране окружающей среды», установившая необходимость пересмотра критериев экологического качества, действует с 1 января 2019 года.

Новые нормативы будут разрабатываться отдельно для атмосферного воздуха, почв, вод поверхностных, а также подземных водных объектов.

В частности, предусматривается утверждение методики расчета природных фоновых концентраций химических веществ в водах, создание классификации почв и схемы природно-географического районирования.

Соблюдение параметров качества призвано обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности человека, сохранить естественные экологические системы, генетический фонд растений, животных и других организмов.

Разработанные экологические нормативы качества будут направляться в Министерство природных ресурсов и экологии РФ на рассмотрение специальной комиссии, создаваемой при ведомстве.

В ее работе помимо специалистов Минприроды смогут принять участие сторонние эксперты, имеющие высшее образование соответствующего профиля и опыт работы в области охраны окружающей среды или смежных направлениях не менее 7 лет.