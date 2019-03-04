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Состояния косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье ухудшилось 

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Ученые института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии отмечают ухудшение состояния косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье, передает «Интерфакс».
«За январь и февраль 2019 года физическое состояние белух в бухте Средняя ухудшилось», — сообщает в своем экспертном заключении кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, специалист по белухам Вера Краснова. В своем заключении она отмечает, что у некоторых белух заметны инфекционные заболевания, которые выражаются в виде черных пятен на коже.
«Ограниченность пространства в вольерах и как следствие этого скученность животных, будет способствовать в дальнейшем быстрому распространению инфекции среди белух», — отмечает ученый.
Вероятными причинами инфекционных заболеваний специалист называет снижение иммунитета в результате перенесенного ими стресса во время отлова и адаптации к условиям дельфинария.
Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали «китовой тюрьмой».
После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в «китовой тюрьме» содержится 11 косаток и 90 белух, которые были выловлены с многочисленными нарушениями закона. СКР по Хабаровскому краю расследует два уголовных дела, расследование также ведет ФСБ.
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Экология , Видео , ФСБ , Генпрокуратура РФ , РАН , СКР , Интерфакс
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