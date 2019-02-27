Ди Каприо выступил за освобождение косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Известный голливудский актер и защитник окружающей среды Леонардо Ди Каприо выступил за то, чтобы отпустить косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье.

Посты в поддержку соответствующей петиции актер опубликовал на своих страницах в Twitter и Facebook.

"Пожалуйста, подпишите петицию ниже и присоединяйтесь ко мне, выступая против бесчеловечного захвата косаток и белух", — написал Ди Каприо, опубликовав ссылку на петицию на Change.org за освобождение белух и косаток из бухты Средняя. Петиция к сегодняшнему дню набрала почти 900 тысяч подписей.

В Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", где животные страдали от холода, снега и льда. Владивостокская природоохранная прокуратура сообщала, что найдены нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Позже арест с животных сняли. Недавно стало известно, что три белухи и одна косатка пропали.

Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу , Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, которых содержат в бухте Средняя. В этот же день было вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству.

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ продолжить проверки соблюдения законодательства по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в приморской бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой". Также он поручил правительству изучить вопрос установления требований к содержанию добытых морских млекопитающих.