Известный голливудский актер и защитник окружающей среды Леонардо Ди Каприо выступил за то, чтобы отпустить косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье.
Посты в поддержку соответствующей петиции актер опубликовал на своих страницах в Twitter и Facebook.
"Пожалуйста, подпишите петицию ниже и присоединяйтесь ко мне, выступая против бесчеловечного захвата косаток и белух", — написал Ди Каприо, опубликовав ссылку на петицию на Change.org за освобождение белух и косаток из бухты Средняя. Петиция к сегодняшнему дню набрала почти 900 тысяч подписей.
В Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", где животные страдали от холода, снега и льда. Владивостокская природоохранная прокуратура сообщала, что найдены нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Позже арест с животных сняли. Недавно стало известно, что три белухи и одна косатка пропали.
Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, которых содержат в бухте Средняя. В этот же день было вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству.
Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ продолжить проверки соблюдения законодательства по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в приморской бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой". Также он поручил правительству изучить вопрос установления требований к содержанию добытых морских млекопитающих.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле считают, что с ситуацией в "китовой тюрьме" близ Находки следует для начала разобраться де-юре, но без промедлений, поскольку она уже и так изрядно затянулась и находящиеся там животные страдают.