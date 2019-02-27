Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ди Каприо выступил за освобождение косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье 

РИА Новости + ещё 5 18 минут назад
Известный голливудский актер и защитник окружающей среды Леонардо Ди Каприо выступил за то, чтобы отпустить косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье.
Посты в поддержку соответствующей петиции актер опубликовал на своих страницах в Twitter и Facebook.
"Пожалуйста, подпишите петицию ниже и присоединяйтесь ко мне, выступая против бесчеловечного захвата косаток и белух", — написал Ди Каприо, опубликовав ссылку на петицию на Change.org за освобождение белух и косаток из бухты Средняя. Петиция к сегодняшнему дню набрала почти 900 тысяч подписей.
В Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", где животные страдали от холода, снега и льда. Владивостокская природоохранная прокуратура сообщала, что найдены нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Позже арест с животных сняли. Недавно стало известно, что три белухи и одна косатка пропали.
Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, которых содержат в бухте Средняя. В этот же день было вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству.
Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ продолжить проверки соблюдения законодательства по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в приморской бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой". Также он поручил правительству изучить вопрос установления требований к содержанию добытых морских млекопитающих.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле считают, что с ситуацией в "китовой тюрьме" близ Находки следует для начала разобраться де-юре, но без промедлений, поскольку она уже и так изрядно затянулась и находящиеся там животные страдают.
Последние новости
Божена Рынска рассказала, где хочет похоронить Малашенко Названы самые быстроржавеющие автомобили Летчик: неважно, сколько Су-57 поступит в ВКС, принципиально другое
Комментарии
Экология , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Леонардо ДиКаприо , Генпрокуратура РФ , Минсельхоз , Росрыболовство , Китай
Читайте также
Видео
США пригрозили России
США В мире
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево
Происшествия
Эрдоган высказался о «неверном подходе США» по С-400
В мире Армия
Новый президент Украины, потери Сбербанка и другие события дня
В мире
Забег переводчика Ким Чен Ына сделал из него звезду
В мире
Божена попытается родить от покойного Малашенко
Общество Статьи
И снова нет: украинская группа отказалась от «Евровидения»
В мире Украина
Националист Дацик сделал заявление после выхода из СИЗО
Происшествия
Иран бьёт по имиджу российской дипломатии
Ближний Восток В мире
Способ воровства газа Арашуковыми показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение