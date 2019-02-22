Названы первые потери из-за климатической катастрофы

Экологи Стэнфордского Университета ( США ) подсчитали экономические потери из-за изменения климата в расположенном у Чесапикского залива городе Аннаполисе, штат Мэриленд. Оказалось, что в 2017 году в одном только историческом центре города ущерб от участившихся наводнений составил около 80 тысяч долларов как минимум. Об этом сообщает издание Science News.

Ученые создали базу данных о наводнениях, используя изображения, размещенные в социальных сетях в то же самое время, когда мареографы (приборы для измерения колебаний уровня моря) регистрировали высокий уровень воды. Это было сделано для того, чтобы исключить потопы, вызванные проливными дождями. По оценкам экспертов, в 2017 году из-за приливов произошло 44 наводнения, классифицированных как слабые, умеренные и сильные.

После этого исследователи изучили работу парковочных сервисов. Оказалось, что в 2017-м стихийные бедствия вызывали значительное уменьшение количества транзакций от 37 до 89 процентов в зависимости от силы наводнения. Это соответствует снижению числа посетителей исторического центра на 1,7 процента, то есть на три тысячи человек. Финансовые потери для 16 предприятий в Аннаполисе составили 0,7-1,4 процента, то есть от 86 до 172 тысяч долларов.

Ожидается, что в ближайшие годы количество наводнений вырастет из-за продолжающихся выбросов углекислого газа, что приведет к более серьезному экономическому ущербу.