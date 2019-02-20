Уроки экологии для юных натуралистов пройдут в парках Москвы

20 февраля, в среду, в парках Москвы пройдут занятия для детей в возрасте от 7 до 12 лет в экологических кружках.

Одно из таких занятий пройдет в кружке "Экопочемучки" в экоцентре природной территории "Кузьминки-Люблино". Начало — в 15:00. Записаться на занятие можно по телефону: +7 (495) 377-35-93.

Занятие в кружке «Юный биолог» пройдет в Бирюлевском дендропарке. В ходе него детям расскажут, каких животных можно встретить в природном ареале, а также научат определять зверей по их следам на снегу. Юные натуралисты составят карту учета животных и сыграют в интерактивную игру-викторину «Обитатели леса». Начало в 15:30, вход свободный, сбор в лекционном зале административного здания.