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Уроки экологии для юных натуралистов пройдут в парках Москвы 

Вестник Бутова + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Вестник Бутова
20 февраля, в среду, в парках Москвы пройдут занятия для детей в возрасте от 7 до 12 лет в экологических кружках.
Одно из таких занятий пройдет в кружке "Экопочемучки" в экоцентре природной территории "Кузьминки-Люблино". Начало — в 15:00. Записаться на занятие можно по телефону: +7 (495) 377-35-93.
Занятие в кружке «Юный биолог» пройдет в Бирюлевском дендропарке. В ходе него детям расскажут, каких животных можно встретить в природном ареале, а также научат определять зверей по их следам на снегу. Юные натуралисты составят карту учета животных и сыграют в интерактивную игру-викторину «Обитатели леса». Начало в 15:30, вход свободный, сбор в лекционном зале административного здания.
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Экология , Новости Москвы , Москва
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