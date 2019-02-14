Кобылкин заявил о турбулентности в мусорной реформе

Кобылкин напомнил, что реформа стартовала с 1 января 2019 года. Более 80% регионов вошли в реформу.

"Наблюдаем небольшую турбулентность", — сказал министр.

Он также заметил, что есть понимание того, что ранее этим вопросом почти не занимались, и сегодня почти в каждом субъекте есть проблемы.

Ранее сообщалось, что россиянам уже начали приходить платежки за вывоз мусора по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.