Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кобылкин заявил о турбулентности в мусорной реформе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Глава Министерства природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин заявил о турбулентности в реализации реформы обращения с твердым коммунальных отходами. Об этом он рассказал рамках Российского инвестиционного форума в Сочи передает корреспондент "Газеты.Ru".
Кобылкин напомнил, что реформа стартовала с 1 января 2019 года. Более 80% регионов вошли в реформу.
"Наблюдаем небольшую турбулентность", — сказал министр.
Он также заметил, что есть понимание того, что ранее этим вопросом почти не занимались, и сегодня почти в каждом субъекте есть проблемы.
Ранее сообщалось, что россиянам уже начали приходить платежки за вывоз мусора по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.
Газета.Ru: последние новости
"Я бы не спешил с таким нововведением": депутат о штрафах за остановку на магистралях Представитель Семена Слепакова внесла ясность в данные о его госпитализации Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах в Сочи
Экология , Общество , Дмитрий Кобылкин , Минприроды , Газета.Ru , Сочи
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Кортнев предрек смерть поклонников Пугачевой
Шоу-бизнес
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
NASA потеряло марсоход
Наука Наука и техника
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Слепаков экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес Происшествия
Пьяный мужчина упал под поезд, но выжил
Происшествия Общество
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение