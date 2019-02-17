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В Приморье в объектив камер попал «леопард-загадка» 

ТК «Звезда» + ещё 5 13 минут назад
Фото: leopard-land
Природа распорядилась так, что пятна на обоих боках хищника не зеркально повторяют друг друга, и чтобы снести леопарда в базу нужны снимки с обоих сторон.
Биологи и зоологи заповедника «Земля леопарда» получили снимки леопарда, который с 2016 года с завидным постоянством «подставляет» под объектив фотоловушек только один бок. Из-за такого ракурса хищника невозможно внести в базу данных. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
Дело в том, что идентификация леопарда проводится по пятнам на шкуре. А природа распорядилась так, что эти самые пятна на обоих боках не зеркально повторяют друг друга. Такой механизм идентификации исключает вероятность того, что в базу попадет одно животное дважды. А упрямый зверь демонстрирует камерам с 2016 года только свой правый бок.
Поэтому пока леопард значится в списке «однобоких». Специалисты очень удивлены этой ситуацией, поскольку обычно если зафиксирована одна часть тела хищника, то в течение года –двух лет леопард все-таки поворачивается к камерам другим боком.
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