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Доказано существование «климатической бомбы» в России 

Lenta.ru 43 минуты назад
Ученые Красноярского научного центра РАН выяснили, что с ростом температуры всего лишь на два градуса арктические почвы ускоряют выделение углекислого газа в два раза. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.
В ходе исследования специалисты создали камеры с регулируемой температурой и влажностью. Для эксперимента были использованы доставленные из Якутии арктические почвы. Ученые смоделировали в камерах арктическое лето продолжительностью 80 суток, для которого характерна относительно теплая погода. Им также удалось измерить, сколько парниковых газов выделяют образцы в окружающую среду.
Оказалось, что при обычных для настоящего времени температур углекислый газ начинал выделяться в больших количествах в начале теплого сезона. К концу лета этот поток падает до нуля. Однако если температуру в камере повысить на два градуса выше обычного, то скорость выделения диоксида углерода не снижалась на протяжении всех 80 дней эксперимента. Ученым не удалось обнаружить повышение уровня выделения метана — другого парникового газа.
6 февраля сообщалось, что ученые Университета Вашингтона (США) пришли к выводу, что ранние весенние дожди усиливают эрозию вечной мерзлоты (криолитозоны), которая находится в том числе в Сибири, и способствуют высвобождению большого количества метана.
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Экология , Видео , Наука , Республика Саха (Якутия)
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