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Еврокомиссар полагает, что катастрофу мирового океана удастся избежать 

РИА Новости + ещё 1 35 минут назад
Человеку не придется отказаться от океанической рыбы из-за загрязнения океанов пластиком, надеется Еврокомиссар по окружающей среде, делам моря и рыболовству Кармену Велла (Karmenu Vella).
"Если мы продолжим выбрасывать пластик в океаны, если не будут предприниматься никакие действия, то придет время, когда там будет больше пластика, чем рыбы", — сказал он в интервью РИА Новости.
Однако он выразил надежду, что люди не придут к такой ситуации. Он считает, что момент, когда океаническую рыбу будет нельзя есть, потому что она опасна из-за пластика, не наступит.
"Я бы предположил, что нет. Мы работаем над тем, чтобы этого не произошло", — сказал он.
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