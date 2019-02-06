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Названа новая угроза Сибири 

Lenta.ru 47 минут назад
Ученые Университета Вашингтона (США) пришли к выводу, что ранние весенние дожди усиливают эрозию вечной мерзлоты (криолитозоны), которая находится в том числе в Сибири, и способствуют высвобождению большого количества метана — парникового газа, усиливающего глобальное потепление. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи изучили процессы таяния вечной мерзлоты в мерзлых болотах криолитозоны, расположенной примерно в 32 километрах от города Фэрбанкс (Аляска), с 2014-го по 2016 год. Специалисты отслеживали выбросы метана в болотах и вокруг них, темпы роста осоковых и изменения температуры почвы на 16 различных глубинах.
В 2016-м ученые заметили, что температура грунта на краю зоны вечной мерзлоты повысилась на 20 дней раньше, чем обычно, а совокупные выбросы метана увеличились на 30 процентов по сравнению с предыдущими годами. При этом количество выпавших осадков было выше среднего, как и в 2014 году. Главным отличием 2016-го от 2014-го оказалось то, что весенние дожди начались раньше. Поскольку ранней весной воздух теплее земли, осадки нагревают грунт. Почва быстро становится перенасыщенной влагой, избыток которой стекает в мерзлые болота и повышает их температуру.
Теплая заболоченная почва, в свою очередь, способствует ускорению обмена веществ у микробов, которые из-за дефицита кислорода начинают окислять доступные органические вещества, выделяя метан. Нагревание грунта подтверждается тем, что вокруг болот стало произрастать больше осок. Эти растения также поставляют органические вещества микроорганизмам и облегчают высвобождение метана через стебли.
С повышением средней температуры Земли из-за антропогенных выбросов весенние осадки в северных широтах будут выпадать все раньше. Везде, где есть вечная мерзлота, включая Сибирь, повысятся темпы таяния промерзлых грунтов и объемы высвобождаемого метана. Кроме того, разрушение криолитозоны может привести к разрушению построенных на ней зданий и инфраструктуры.
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Экология , Видео , Аляска , США
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