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Названы главные экологические проблемы России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Наиболее острыми экологическими проблемами страны россияне считают загрязнение воздуха, мусорные свалки, грязные реки и озера, несвоевременный вывоз мусора, плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, которые приводит РБК.
30 процентов опрошенных возлагают ответственность за состояние экологии в первую очередь на местные власти, 23 процента — на региональные. 21 процент респондентов считают, что ответственность должны нести сами граждане.
О том, что федеральные власти делают много для решения экологических проблем, заявили лишь 10 процентов участников голосования.
36 процентов опрошенных не считают эти результаты слишком значительными, 33 процента не видят практических результатов, а 15 процентов респондентов считают, что проблемы в экологии только усиливаются.
При этом пятая часть жителей России (21 процент) заявили, что значительных экологических проблем на сегодня нет.
В августе 2018 года большинство россиян позитивно оценивали экологическое состояние окружающей среды. Более 60 процентов граждан считали экологию в месте проживания хорошей, а 37 процентов отзывались о ней негативно. Социологи отмечают, что этот показатель постепенно рос с 2009 года.
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Экология , Социология , ВЦИОМ
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