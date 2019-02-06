Названы главные экологические проблемы России

Наиболее острыми экологическими проблемами страны россияне считают загрязнение воздуха, мусорные свалки, грязные реки и озера, несвоевременный вывоз мусора, плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ , которые приводит РБК.

30 процентов опрошенных возлагают ответственность за состояние экологии в первую очередь на местные власти, 23 процента — на региональные. 21 процент респондентов считают, что ответственность должны нести сами граждане.

О том, что федеральные власти делают много для решения экологических проблем, заявили лишь 10 процентов участников голосования.

36 процентов опрошенных не считают эти результаты слишком значительными, 33 процента не видят практических результатов, а 15 процентов респондентов считают, что проблемы в экологии только усиливаются.

При этом пятая часть жителей России (21 процент) заявили, что значительных экологических проблем на сегодня нет.

В августе 2018 года большинство россиян позитивно оценивали экологическое состояние окружающей среды. Более 60 процентов граждан считали экологию в месте проживания хорошей, а 37 процентов отзывались о ней негативно. Социологи отмечают, что этот показатель постепенно рос с 2009 года.