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Опрос: россияне винят в экологических проблемах власть и себя 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва, Александр Кожохин
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос, посвященный экологию и отношению россиян к экологическим проблемам.
Выяснилось, что большинство принявших участие в опросе россиян возлагают ответственность за экологические проблемы на представителей власти — местной (30 процентов респондентов) и региональной (23 процента).
21 процент опрошенных винят в проблемах экологии себя и других граждан, еще 7 процентов считают виновниками федеральные власти и профильные ведомства (Министерство природы, экологическая полиция и другие). По 3 процента участников опроса обвинили в экологических проблемах общественные организации и промышленные предприятия.
Больше всего респондентов беспокоит загрязнение атмосферы (22 процента). Далее следуют мусорные свалки (16 процентов), загрязнение водоемов (13 процентов), несвоевременный вывоз мусора (11 процентов), низкое качество водопроводной воды и недостаточное озеленение (по 6 процентов).
Примечательно, что немало россиян не усматривают серьезных экологических проблем — среди участников опроса таких оказалось 21 процент.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 15 января методом телефонного интервью 1,6 тысячи респондентов, сообщает РБК.
Между тем московские ученые предложили инновационный метод очистки сточных вод, который успешно прошел тестирование.
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Экология , Минприроды , ВЦИОМ
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