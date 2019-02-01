Более 7,5 тыс. елок сдали жители Подмосковья на переработку в рамках эко-акции «Подари своей елке вторую жизнь!». Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В Подмосковье завершилась областная эко-акция «Подари своей елке вторую жизнь». Данное мероприятие инициировано региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства и организовано подмосковной Ассоциацией председателей советов МКД и областных региональных операторов. На сегодняшний день пункты приема новогодних елок собрали более 7,5 тыс. деревьев. Переработанная из елок щепа пойдет на удобрения для высадки новых хвойных деревьев, а также на производство фанеры, которая будет использована в производстве элементов новых детских площадок. В акции также приняла участие самая главная елка страны — кремлевская, из двух спилов которой будут особым образом изготовлены и переданы в дар настенные часы двум детским домам, расположенным в подмосковной Балашихе и Егорьевске», — рассказали в пресс-службе.
Как сообщил в свою очередь министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, активнее всего елки сдавали в Мытищах, Балашихе, Клину, Раменском и Подольске.
«Мы не ожидали такой высокой активности от жителей, так как акция новая и раньше централизовано не проводилась. Теперь новогодние деревья, которые раньше утилизировались не понятно, как, что называются получат вторую жизнь, для этого в последние две недели января на территории 19 наиболее крупных городов Подмосковья были организованы брендированные пункты приема елок, куда жители Подмосковья сдавали свои новогодние деревья. Основная цель акции — научить жителей правильно обращаться с крупногабаритным мусором, если раньше елки выкидывались навалом на контейнерные площадки, или даже в мусоропровод, что создавало колоссальные неудобства для жителей, то теперь жители знают места, где организованы специальные пункты приема. У каждого теперь есть возможность не просто поддержать чистоту, но оказать содействие в восстановлении зеленого хвойного фонда Подмосковья, ведь щепа после измельчения в специальных дробилках будет использована для компостирования и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей», — рассказал министр.