Более 7,5 тыс. елок сдали жители Подмосковья на переработку

Более 7,5 тыс. елок сдали жители Подмосковья на переработку в рамках эко-акции «Подари своей елке вторую жизнь!». Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В Подмосковье завершилась областная эко-акция «Подари своей елке вторую жизнь». Данное мероприятие инициировано региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства и организовано подмосковной Ассоциацией председателей советов МКД и областных региональных операторов. На сегодняшний день пункты приема новогодних елок собрали более 7,5 тыс. деревьев. Переработанная из елок щепа пойдет на удобрения для высадки новых хвойных деревьев, а также на производство фанеры, которая будет использована в производстве элементов новых детских площадок. В акции также приняла участие самая главная елка страны — кремлевская, из двух спилов которой будут особым образом изготовлены и переданы в дар настенные часы двум детским домам, расположенным в подмосковной Балашихе и Егорьевске», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщил в свою очередь министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин , активнее всего елки сдавали в Мытищах, Балашихе, Клину, Раменском и Подольске.