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В Крыму определились с тарифом на вывоз мусора 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В крымских городах, за исключением южнобережных, будет действовать единый тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
— Вчера приняли решение о едином тарифе, сегодня распоряжение будет опубликовано, — рассказал он. — Во всех сельскохозяйственных районах тариф на вывоз отходов будет не выше 40 рублей за куб, в городах максимальная планка составит 50 рублей. Для Ялты и Алушты, с учетом того, что здесь выиграл конкурс частный игрок и здесь самое большое плечо доставки, тарифы другие. В Ялте с сегодняшнего дня тариф будет составлять 129 рублей, вместо 164, то есть на 30 рублей меньше, чем ранее. В Алуште 97 рублей вместо 104.
При этом он отметил, что региональный оператор "Альтфатер Крым" уже согласился с таким предложением правительства. В течение полугода оно продолжит изучать и рассчитывать объемы накопления отходов в муниципалитетах, чтобы сопоставить их с действующими нормами.
Напомним, с 1 января в республике работает единый оператор вывоза мусора — ГУП "Крымэкоресурсы". Он обслуживает все муниципалитеты, за исключением Ялты и Алушты.
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Экология , В мире , Общество , СНГ , Экономика , Республика Крым
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