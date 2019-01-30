Крупный план: как помочь планете прямо сейчас

За последние двести лет людей на Земле стало больше в целых шесть раз. С резким скачком роста населения экология заметно ухудшилась, но только в последние годы мы чувствуем это особенно остро.

Если в Норвегии Швеции или Дании забота о планете — многолетняя привычка, то у жителей России и стран СНГ экологичный образ жизни еще формируется. При этом сознательных людей становится все больше — и это здорово! Вместе с экспертом рассказываем, как помогать планете правильно, какие способы действительно работают, а какие — нет.

По словам Марины Шалгинских, 2018 год стал самым заметным за последнее время по числу климатических аномалий в Европе. Только лето прошлого года стало одним из самым жарких за историю наблюдений.

«Ученые считают, что нынешнее поколение — последнее, которое может еще что-то сделать, чтобы изменить ситуацию», — комментирует Марина.

Эксперт предлагает начать следовать несложным экоправилам. Это поможет не только внести свой вклад в улучшение экологии планеты, но и снизить расходы на коммунальные услуги.

Устраняем протечки, устанавливаем водосчетчики и водосберегающие насадки-аэраторы на краны — это сократит объем водопотребления на 7–15%. И не забываем выключать воду во время чистки зубов: за одну минуту из крана вытекает в среднем около десяти литров пресной воды.

Самыми безопасными считаются светодиодные. Стоят они на порядок дороже обычных, зато прослужат долго.

Маркировки А, А+ и А++ на зеленом фоне означают высокий показатель энергоэффективности техники. У дешевых бытовых приборов низкий класс энергосбережения, но ведь технику мы покупаем на длительное время, поэтому и обойдется такая покупка в итоге дороже.

Пункты приема можно посмотреть на карте раздельного сбора отходов RECYCLEMAP или в мобильном приложении Ecomap.

Можно начать со сбора одного вида вторсырья, например, с макулатуры, и просто складывать газеты, журналы или старые книги в коробку или пакет. Если в планах собирать и другие виды отходов, то заводить отдельные емкости для каждого не стоит — можно обойтись одним пакетом.

К примеру, благотворительный проект «Собиратор» сдаст в переработку вторсырье и направит старые вещи тем, кто в них нуждается: социально незащищенным группам людей и приютам для животных.

Москвичам участвовать в этом проекте можно не выходя из дома: «Собиратор» приедет и вывезет все бесплатно.

Обращайте внимание на составы, выбирайте продукцию с экомаркировками, сверяйтесь с сайтами https://ecogolik.ru и https://roscontrol.com. Найти настоящие экопродукты в магазинах России и стран СНГ поможет мобильное приложение Eco Label Guide.

Безопасные строительные и отделочные материалы тоже можно вычислить по экомаркировкам на этикетках. Чтобы не прогадать, отправляйтесь в ИКЕА или Leroy Merlin.

Подарите вторую жизнь вещам, которыми не пользуетесь: продайте на Avito, отдайте даром на «Дарудар». Можно меняться — например на «Дармарке» или фримаркетах. Участие в стройшерингах поможет решить вопрос оставшихся стройматериалов: вдруг кому-то нужны три метра плинтуса, которые лежат без дела с прошлого ремонта?

Освободив пространство от хлама, в дальнейшем важно придерживаться принципов разумного потребления.

Недолговечные, загрязняющие природу сотни лет одноразовые предметы замените на качественные многоразовые: текстильные сумки для продуктов вместо пакетов;термокружки и многоразовые бутылки вместо напитков в пластиковой упаковке — бутылках и стаканчиках; экомешочки или фруктовки вместо фасовочных пакетов;ланчбоксы для еды и многоразовые водоотталкивающие бахилы.

Блог @greenpeaceru вы наверняка знаете и сами. Делимся еще интересными пятью экопрофилями.

Леонардо Ди Каприо — не только прекрасный актер, но и известный экологический активист. В начале 1998 года Лео основал экологический фонд. Эта организация ведет активную деятельность, устраивая экологические проекты и «зеленые» акции.

Экоблогер Яна Потрекий просто и понятно рассказывает об осознанном потреблении и делится полезными экосоветами и адресами.

Экологическое волонтерское движение «РазДельный Сбор» — это сообщество людей, которые стремятся к новому качеству жизни через осознанное потребление. В блоге — все самое актуальное о раздельном сборе в Московском регионе.

Крутой блог с актуальными экосоветами и эконовостями со всего мира.

Блог Романа Саблина — экологиста, основателя школы экотренеров «Зеленый Драйвер» и автора книги «Зеленый Драйвер. Код к экологичной жизни в городе».