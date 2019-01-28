Мэрия Москвы поддержала предложение по ограничению движения «неэкологичных» машин

«Одним из возможных путей решения проблемы загрязнения воздуха в крупных городах является введение ограничений для транспорта классов «0», «1», «2» и «3», суммарная доля которых в столице в 2016 году составляла 40%», — говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Отмечается, что в России насчитывалось более 58% автомобилей класса «Евро-3», «Евро-2», «Евро-1» и «Евро-0».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем ответе на предложение СПЧ на этот счет, что правительство Москвы уже приняло ряд мер по улучшению экологической обстановки города.

«Москва планирует полностью перейти на электрический городской транспорт. Начиная с 2021 года будут закупаться только электробусы. Кроме того, в Москве запущены альтернативные виды транспорта: городской велопрокат, прокат электросамокатов и краткосрочная аренда автомобилей (каршеринг), в результате чего за последние 8 лет выбросы вредных веществ в атмосферу Москвы сократились на 15%», — сообщили в СПЧ, цитируя письмо Собянина.

Также предполагается введение запрета на въезд и передвижение грузовых транспортных средств, которые будут соответствовать по экологическим характеристикам требованиям ниже экологического класса 2 и 3, на отдельных территориях города Москвы.

«Правительство Москвы поддерживает Вашу инициативу, готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе Москве зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации», — говорится в письме Собянина.

СПЧ предложил определить границы зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов, установить категории автомобилей, на которые действуют ограничения, создать базы данных экологических классов зарегистрированных автотранспортных средств, а также создать системы видеоконтроля въезда в зоны с ограничением въезда автотранспортных средств низких экологических классов и фиксации нарушений.