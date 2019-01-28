Систему раздельного сбора мусора планируют внедрить во всех районах Мордовии к 2020 году

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Мордовии — компания "Ремондис Саранск" — планирует внедрить систему раздельного сбора мусора во всех районах региона к 2020 году, сообщила журналистам гендиректор компании Светлана Бигессе

"В районах республики мы начали работать с мая 2018 года, сейчас в трех населенных пунктах в Ковылкинском, Краснослободском и Лямбирском районах есть тестовые контейнеры для раздельного сбора отходов. До конца 2019 года мы постараемся [установить их] в половине районов Мордовии, в крупных населенных пунктах, а в течение следующего года планируем охватить все 22 района республики", — сказала Бигессе, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее словам, раздельный сбор отходов широко практикуется в Саранске.

"В Саранске мы с 2012 года начали поэтапно внедрять систему раздельного сбора отходов. На сегодняшний день практически на всех площадках у многоквартирных домов установлены евроконтейнеры для раздельного сбора отходов упаковки — пластиковых бутылок и канистр, упаковки из картона, пленки. Всего таких контейнеров около 850", — добавила гендиректор компании.

Она также заметила, что отходы чистой упаковки со всех контейнерных площадок города направляются на линию прессования, а после этого — на крупные перерабатывающие предприятия.

"Основной объем макулатуры — картон — мы отправляем на бумажную фабрику в Пензе. Отходы полимеров — пленку, бутылки — отправляем на крупные заводы в Московской и Нижегородской областях", — пояснила Бигессе.

1 января 2019 года в РФ начался переход на новую систему обращения с ТКО. Контроль над обращением с отходами переходит от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые отбираются по конкурсу. Установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Оплата за обращение с ТКО переводится из общедомовых расходов в перечень оплаты за коммунальные услуги.