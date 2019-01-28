Süddeutsche Zeitung (Германия): долой туалетную бумагу!

Süddeutsche Zeitung (Германия) . Туалетную бумагу уже не производят из вторсырья, теперь для нее отдельно ввозят древесину, чтобы продукт был как можно более мягким и белым. А на смыв тратится больше воды, чем на работу биде. Долой туалетную бумагу, призывает возмущенная немка. Каждый год люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги и не задумываются, как сильно это вредит нашей планете, пишет автор статьи в. Туалетную бумагу уже не производят из вторсырья, теперь для нее отдельно ввозят древесину, чтобы продукт был как можно более мягким и белым. А на смыв тратится больше воды, чем на работу биде. Долой туалетную бумагу, призывает возмущенная немка.

До 93 рулонов туалетной бумаги — столько в год использует среднестатистическая немецкая семья, как отмечает институт маркетинговых исследований ГфК («Гезельшафт фюр консумфоршунг», GfK). Некоторые — больше, некоторые — меньше. Но даже если вы в этом вопросе экономны, все вместе мы смываем в унитаз почти миллиард килограммов туалетной бумаги. Многие скажут: это необходимое зло. Не необходимое, но зло, скажу я вам. И надеюсь, что от туалетной бумаги наконец-то откажутся.

Потому что это становится все более нелепо. Туалетная бумага сегодня должна быть как можно более мягкой, белой и с как можно большим количеством слоев. Иногда на ней даже бывают узоры и веселые картинки, она пахнет ромашкой или розами — а клиентам, по всей видимости, это нравится. Ввиду большого спроса появилось неимоверное количество вариантов туалетной бумаги с узорами, которую, конечно, можно заказать и через интернет.

Переработанная бумага зачастую не соответствует требованиям производства. То есть более половины туалетной бумаги производится не из старой бумаги, а из специально срубленных для этой цели деревьев. Около 2,5 миллиардов евро потратили немцы только в прошлом году на эти нужды. Тенденция с каждым годом растет.

Производство туалетной бумаги требует много времени и энергии, которую можно было бы сэкономить

Деревья, служащие источником целлюлозы для новой туалетной бумаги в Германии, завозятся по большей части из Южной Америки — вот как выглядит жизнь во времена глобализации. На транспортировку древесины уходит огромное количество ресурсов и энергии. Как и на все, что происходит позже. Получение целлюлозы из древесины, отбеливание волокна и так далее. Это затратный процесс. От дерева до рулона туалетной бумаги — десяток рабочих этапов.

Мы можем и должны сэкономить на этом. Просто за счет того, что вычеркнем туалетную бумагу из своей жизни. Кстати, нам она вовсе и не нужна.

У многих после такого утверждения, вероятно, перехватит дыхание. В чем-то их можно понять: в конце концов, многие немцы не знают иного способа, кроме использования туалетной бумаги. Но стоит взглянуть на другие страны, и можно успокоиться. Там зачастую обходятся вообще без туалетной бумаги. Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей плошками с водой, которые стоят рядом с туалетом. В них можно и сполоснуть пальцы. Надо признать, что для ушей западного человека это поначалу звучит жутко и кажется негигиеничным — отчасти это действительно так. Но переход не обязательно должен быть точно таким же. Многие используют кувшины или шланги, другие — биде. Но уже давно существует еще более комфортная альтернатива — унитаз-биде.

Видел его, наверняка, каждый, но он пока еще многих отпугивает. Но на самом деле он пугающе прогрессивный. Многие модели оснащены системой самоочистки, разными режимами для мужчин и женщин, опцией фена и подогрева.

Вода действительно очищает — в отличие от туалетной бумаги

Тут многие могут возразить, что эти решения не экологичнее, чем туалетная бумага: возможно, используется меньше бумаги, но зато намного больше воды. Но это не так, и не только потому, что на смыв туалетной бумаги требуется зачастую больше воды, чем на работу биде, но и по той причине, что на одно только производство туалетной бумаги, конечно, также уходит много воды.

То есть у очищения при помощи воды есть экологическое преимущество. Кроме того, оно намного более гигиенично, потому что вода (кстати, в отличие от туалетной бумаги) действительно очищает и укрепляет здоровье. Так, очищение водой, например, сокращает риски аллергических реакций. Использование туалетной бумаги, напротив, может приводить к раздражению кожи и воспалениям. Унитаз-биде, как утверждают производители и эксперты, может помочь в борьбе с такими заболеваниями, как запор или геморрой. За счет напора струи воды улучшается кровоснабжение, что способствует предотвращению подобных заболеваний.

Мы снова и снова впадаем в глубокое отчаяние, когда видим, что туалетная бумага закончилась, но мы закрываем глаза на основную проблему: на то, что туалетную бумагу вообще покупают. А ведь это не идет нам на пользу. Даже если она расписана божьими коровками и пахнет цветами.