Не Москва и не Челябинск. Где в России самый грязный воздух?

Минприроды составило топ-10 регионов России , где самый грязный воздух. Подробности сообщает RT. Москва вошла во вторую пятерку.

Это хорошие новости для Москвы и Челябинска , которые обычно называются самыми грязными в стране. Воздух в столице традиционно считается очень загрязненным из-за концентрации автомобилей, но в реальности это не так, говорит эколог, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов:

Роман Пукалов, эколог, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль»: «Методика в первую очередь учитывала объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от предприятий и автомобильного транспорта. В Москве формально много единиц автомобильного транспорта, они должны выбрасывать очень много, порядка 900 тысяч тонн в год. Но на самом деле это голая статистика, она абсолютно далека от истины. В нашем национальном экологическом рейтинге Москва наоборот входит в десятку лучших регионов среди 85 субъектов, потому что в реальности объем выбросов не превышает 300-400 тысяч тонн в год. И замеры уровня загрязнения атмосферного воздуха показывает, что кардинальных превышений нет, таких, как в Челябинске, в Магнитогорске, Карабаше или Красноярске. Это действительно грязные города, в Москве ситуация гораздо лучше. Реальные улучшения мы видим. Эти улучшения, во-первых, были связаны с проведением Года экологии в России. Хоть это и было уже больше года назад, отголоски еще продолжаются. Например, Челябинская область постепенно начала подниматься в рейтинге. Если раньше она стабильно была худшим регионом в нашем национальном экологическом рейтинге „Зеленого патруля“, то сейчас она занимает уже предпоследнее место и нацеливается дальше вверх. По Красноярскому краю мы видим реальные улучшения: как в Норильске с проектами » Норильского никеля » по очистке атмосферного воздуха, так и в самом Красноярске, где закрываются нелегальные источники выбросов, мелкие угольные котельные, совершенствуется дорожное движение. Когда нет автомобильных пробок, меньше выбросов».

С рейтингом Минприроды не согласен другой эколог, основатель общественного фонда «Гражданин» Максим Шингаркин. По его мнению, рассчитывать уровень загрязнения воздуха нужно исходя из плотности населения в регионе, и данные об опасности выбросов будут совершенно иными:

Максим Шингаркин, эколог, основатель общественного фонда «Гражданин»: «Нужно помимо самих объективных измерений форм, концентраций загрязнений принимать во внимание, какое количество жителей дышит этим негодным воздухом. В Чите показатели в зимний период превышали в пять раз, потому что в Чите печное отопление. Топят, к сожалению, не дровами, а углем. Конечно там достаточно канцерогенная ситуация, приблизительно как в Лондоне сто лет назад. С формальной точки зрения воздух отвратительный. Но население Читы крайне незначительно. В то же время в Челябинске или Магнитогорске огромные комплексные предприятия выбрасывают загрязняющие вещества. Кстати, по итогам 2017 года и предыдущих периодов Росприроднадзор именно Магнитогорский металлургический комбинат привлек к ответственности за загрязнение именно атмосферного воздуха, ущерб составил приблизительно 3,5 млрд рублей. Вот денежное выражение конкретного негативного воздействия».

Ранее Минприроды назвало самые загрязненные города страны. Среди них — Биробиджан, Благовещенск, Братск, Красноярск и Кызыл.