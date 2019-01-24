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В Башкирии построят экотехнопарк для переработки промышленных отходов до конца года 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экотехнопарк для переработки промышленных отходов и разработки новых методов утилизации мусора появится в Башкирии до конца 2019 года. Соглашение об этом подписали региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) в Стерлитамаке, сообщил в четверг журналистам ректор филиала Рустем Даминев.
"Сейчас мы в рамках автономной некоммерческой организации формируем структуру, которая будет отвечать за организацию экотехнопарка, формировать базу индустриальных партнеров и резидентов, выполняя роль управляющей компании", — сказал он, уточнив, что экотехнопарк заработает в конце 2019 года, инвестиции в проект оцениваются примерно в 500 млн рублей.
На площадке экотехнопарка будет работать кафедра филиала УГНТУ по экологической безопасности и обращению с отходами. В будущем предполагается переработка накопленных нефтешламов, фосфогипса, стоков промышленных предприятий.
По словам генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО "Эко-Сити" Семена Земскова, в Башкирии осуществляется переработка картона, стекла, пластиковая тара вывозится в другие регионы, остальное попадает на полигоны.
С 1 января в России стартовала мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.
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Комментарии
Экология , Общество , Башкортостан , Стерлитамак
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