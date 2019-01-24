В Башкирии построят экотехнопарк для переработки промышленных отходов до конца года

Экотехнопарк для переработки промышленных отходов и разработки новых методов утилизации мусора появится в Башкирии до конца 2019 года. Соглашение об этом подписали региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) в Стерлитамаке , сообщил в четверг журналистам ректор филиала Рустем Даминев.

"Сейчас мы в рамках автономной некоммерческой организации формируем структуру, которая будет отвечать за организацию экотехнопарка, формировать базу индустриальных партнеров и резидентов, выполняя роль управляющей компании", — сказал он, уточнив, что экотехнопарк заработает в конце 2019 года, инвестиции в проект оцениваются примерно в 500 млн рублей.

На площадке экотехнопарка будет работать кафедра филиала УГНТУ по экологической безопасности и обращению с отходами. В будущем предполагается переработка накопленных нефтешламов, фосфогипса, стоков промышленных предприятий.

По словам генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО "Эко-Сити" Семена Земскова, в Башкирии осуществляется переработка картона, стекла, пластиковая тара вывозится в другие регионы, остальное попадает на полигоны.

С 1 января в России стартовала мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.