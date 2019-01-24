У Нормандских островов найден истощенный дельфин, погибший из-за пластика

Мертвый дельфин с пластиком, обернутым вокруг клюва, был найден в районе яхт-клуба у Нормандских островов, сообщает Daily Mail.

Истощенное животное обнаружил прохожий. Выяснилось, что самка дельфина получила серию очень глубоких травм.

Эксперты полагают, что она, возможно, погибла в результате попадания в рыболовные снасти. Это большая угроза для дельфинов, морских свиней и китов.

Попасть в такую ловушку — это ужасный способ умереть. Киты и дельфины не могут дышать под водой, они паникуют и наносят себе раны и даже переломы, пытаясь освободиться.

Прохожий сделал фотографии мертвого дельфина, но сотрудники Департамента рыбного хозяйства Джерси, которые спустились на пляж забрать животное, не смогли его найти.

Эксперты предположили, что мертвое животное унесло в море, но из-за приливов погибший дельфин снова может появиться на берегу.