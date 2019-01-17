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В Приморье опубликованы снимки леопарда, иногда путешествующего в Китай 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: аккаунт нацпарка "Земля леопарда"
Заповедник "Земля леопарда" опубликовал снимки пятнистого хищника Leo 52M по имени Всеволод.
Этот леопард живет на севере национального парка у границы с Китаем. "Однажды он фиксировался на территории КНР, но, судя по данным фотомониторинга, основным местом его жительства остается Россия, — сообщают сотрудники заповедника. — Каждые полгода при проверке фотоловушек леопард Всеволод радует специалистов своими свежими снимками".
Большое количество камер, фиксирующих этого зверя, говорят о его активности. Регулярно он проходит десятки километров по особо охраняемой природной территории.
Заповедник "Земля леопарда" — одна из популярных туристических достопримечательностей Приморья. Экологические маршруты и тропы национального парка привлекают все больше заинтересованных гостей. Так, по данным за 2018 год, заповедник посетили около 5 000 человек — почти в два раза больше, чем годом ранее. Одним из главных драйверов роста числа гостей стал маршрут "Тропой леопарда", знакомящий с местной природой, заповедным делом и историей этих мест.
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Экология , Китай
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