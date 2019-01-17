В Приморье опубликованы снимки леопарда, иногда путешествующего в Китай

Заповедник "Земля леопарда" опубликовал снимки пятнистого хищника Leo 52M по имени Всеволод.

Этот леопард живет на севере национального парка у границы с Китаем . "Однажды он фиксировался на территории КНР, но, судя по данным фотомониторинга, основным местом его жительства остается Россия , — сообщают сотрудники заповедника. — Каждые полгода при проверке фотоловушек леопард Всеволод радует специалистов своими свежими снимками".

Большое количество камер, фиксирующих этого зверя, говорят о его активности. Регулярно он проходит десятки километров по особо охраняемой природной территории.

Заповедник "Земля леопарда" — одна из популярных туристических достопримечательностей Приморья. Экологические маршруты и тропы национального парка привлекают все больше заинтересованных гостей. Так, по данным за 2018 год, заповедник посетили около 5 000 человек — почти в два раза больше, чем годом ранее. Одним из главных драйверов роста числа гостей стал маршрут "Тропой леопарда", знакомящий с местной природой, заповедным делом и историей этих мест.