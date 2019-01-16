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Отец дознавательницы из Уфы открестился от дочери
Отец дознавательницы из Уфы открестился от дочери

Тиграм предрекли скорое исчезновение 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Yu Fangping / Globallookpress.com
Популяция тигров может исчезнуть в ближайшее десятилетие. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные благотворительной организации Born Free.
Зоозащитники сообщили, что за последние сто лет исчезло около 96 процентов популяции. На данный момент в дикой природе обитает около четырех тысяч особей. Стремительное вымирание происходит из-за браконьерства и разрушения мест обитания тигров.
Сотрудники организации объявили о чрезвычайной мобилизации ради сохранения вида. Они надеются повлиять на ситуацию с браконьерами, защитить места обитания и посодействовать акциям по охране природы.
Особенное беспокойство у защитников вызывает Индия, в которой разнообразие дикой природы поставлено под угрозу из-за повальных убийств животных, в том числе тигров, для использования частей их тела в традиционной медицине. Кроме того, в стране происходит хаотичная вырубка лесов, что разрушительно влияет на звериные популяции.
По данным Born Free, столкновения людей с тиграми в 85 процентах случаев происходит, когда первые вторгаются в мир дикой природы: проекты дорог, линий электропередач или железнодорожных путей не учитывают лесные массивы, которые затем в процессе выполнения уничтожают среду обитания животных.
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Экология , Общество , Daily Mail
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