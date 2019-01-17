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В Госдуме озвучили «тотальную проблему» мусорной реформы в России 

ТК «Звезда» + ещё 3
По словам зампреда Госдумы, главная проблема реформы заключается в том, что раньше жители сел за вывоз мусор не платили.
«Тотальная проблема» мусорной реформы в России, по мнению заместителя председателя Государственной думы Ольги Тимофеевой, заключается в том, что раньше за вывоз отходов жители сел не платили. Однако уже скоро платежные документы за данную услугу придут всем, отметила она в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».
«Самая тотальная проблема реформы — села никогда не платили за вывоз мусора. Люди сжигали мусор в компостной яме, на окраине села. Но сегодня платежки получат практически все, нам всем придется заплатить за мусор», — отметила она.
Вместе с тем Тимофеева подчеркнула, что там, где мусорная реформа была запущена раньше, ситуация улучшилась не везде.
«Были выстроены МУПы (муниципальные унитарные предприятия — прим. ред.), были маленькие управляющие компании. Когда (ситуация — прим. ред.) ужесточилась, пришедшие компании не все успели запуститься одновременно и обеспечить равное и качественное и профессиональную утилизацию мусора, о которой идет речь. Сегодня без тотального человеческого контроля не обойдется», — добавила она.
Ранее Тимофеева назвала главные задачи Российского экологического оператора, созданного в РФ в соответствии с мусорной реформой.
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Комментарии
Экология , Видео , Госдума , ТК "Звезда"
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