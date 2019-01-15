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Названа средняя стоимость «мусорной строчки» в платежках за квартиру 

Ридус 7 часов назад
Фото: www.ridus.ru
Вице-премьер Алексей Гордеев, отвечающий в правительстве за природопользование, назвал среднюю стоимость «мусорной строчки» в платежках за квартиру.
В рамках так называемой мусорной реформы сбор твердых отходов будет вынесен в платежках за услуги ЖКХ в отдельную строку и обойдется в 120−130 рублей в месяц на человека. В том случае, если управляющая компания совместно с жителями дома правильно организует раздельный сбор мусора, за утилизируемую часть платить не придется.
«Мы видим в будущем, если сумеем организовать раздельный сбор той части (отходов), которая будет утилизироваться, а этого можно достаточно быстро достичь в течение одного-двух лет, и она будет поступать в промышленность как вторичное сырье, за эту часть население не будет платить», — цитирует РБК выступление Гордеева на совещании с главой правительства Дмитрием Медведевым.
Раньше россияне оплачивали услуги по вывозу бытовых отходов в рамках общедомовых расходов, без детализации как с электричеством или водой. Резкий рост расходов на операции с мусором вызваны ухудшением экологической обстановки и тем, что, по словам Гордеева, отрасль выстраивается практически с нуля.
«Это выгодно и для страны, и для людей, прежде всего с точки зрения экологии и экономики», — заключил вице-премьер.
Одновременно с совещанием в правительстве по мусору президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами на общегосударственном уровне. Она будет называться «Российский экологический оператор» и будет обязана обеспечивать соблюдение норм законодательства региональными участниками отрасли.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как российские регионы переходят на новую систему обращения с отходами, сможет ли Россия извлекать прибыль из мусоропереработки и почему россиянам придется привыкнуть к раздельному сбору мусора уже в 2019 году.
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Экология , Дмитрий Медведев , Алексей Гордеев , Владимир Путин , Ридус , РБК
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