Названа средняя стоимость «мусорной строчки» в платежках за квартиру

Вице-премьер Алексей Гордеев , отвечающий в правительстве за природопользование, назвал среднюю стоимость «мусорной строчки» в платежках за квартиру.

В рамках так называемой мусорной реформы сбор твердых отходов будет вынесен в платежках за услуги ЖКХ в отдельную строку и обойдется в 120−130 рублей в месяц на человека. В том случае, если управляющая компания совместно с жителями дома правильно организует раздельный сбор мусора, за утилизируемую часть платить не придется.

«Мы видим в будущем, если сумеем организовать раздельный сбор той части (отходов), которая будет утилизироваться, а этого можно достаточно быстро достичь в течение одного-двух лет, и она будет поступать в промышленность как вторичное сырье, за эту часть население не будет платить», — цитирует РБК выступление Гордеева на совещании с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Раньше россияне оплачивали услуги по вывозу бытовых отходов в рамках общедомовых расходов, без детализации как с электричеством или водой. Резкий рост расходов на операции с мусором вызваны ухудшением экологической обстановки и тем, что, по словам Гордеева, отрасль выстраивается практически с нуля.

«Это выгодно и для страны, и для людей, прежде всего с точки зрения экологии и экономики», — заключил вице-премьер.

Одновременно с совещанием в правительстве по мусору президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами на общегосударственном уровне. Она будет называться «Российский экологический оператор» и будет обязана обеспечивать соблюдение норм законодательства региональными участниками отрасли.