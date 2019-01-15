Эксперт рассказал о пользе хранилища радиоактивных отходов в Приморье

Центр кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов, строящийся в Приморье, необходим для решения в регионе экологических проблем, связанных с так называемым "ядерным наследием" этот проект никоим образом не предполагает завоза в Приморье радиоактивных отходов извне, в том числе из-за рубежа, заявил РИА Новости генеральный директор экологического правового центра Bellona Александр Никитин

С 2017 года в Приморье в районе города Фокино ведется строительство регионального центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов. Объект строится в бухте Сысоева, где сегодня хранятся контейнированные твердые радиоактивные отходы, накопленные в ходе эксплуатации судов советского Военно-морского флота. Перед началом строительства центра были проведены общественные слушания, в которых участвовали жители Фокино и представители науки. На слушаниях этот проект был признан экологически безопасным и необходимым для Приморья.

Ранее в январе ряд представителей общественности Приморья выступил против строительства этого центра, в который, по их утверждению, якобы будут завозиться радиоактивные отходы из Японии.

В беседе с РИА Новости Никитин напомнил, что в России есть два региона — Кольский полуостров и Дальний Восток, где с советских времен накоплено достаточно много радиоактивных отходов, оставшихся, прежде всего, от деятельности ВМФ.

"И сейчас идет работа, направленная на то, чтобы избавиться от этого наследия, связанного с радиоактивными отходами. Избавиться методом строительства таких современных центров, которые отвечают всем требованиям безопасности", — сказал Никитин.

Он пояснил важность сооружения нового центра для улучшения экологии Приморья. "Этот объект строится только для того, чтобы перевести в безопасное состояние накопленные радиоактивные отходы — в частности, отсеки атомных подводных лодок, части атомных надводных кораблей, оставшихся от их утилизации, и то, что осталось от работы местных судостроительных и судоремонтных заводов", — сказал эксперт.

Никитин напомнил, что ранее на северо-запале России был сооружен и начал эксплуатироваться аналогичный объект. "Несколько лет назад в Сайде-Губе на Кольском полуострове построили центр по переработке, кондиционированию и долговременному хранению радиоактивных отходов. В проекте участвовали Германия, Швеция, Франция, Великобритания, Италия. Это точно такой же объект, который будет сооружен и в Приморье в партнерстве с Японией и Южной Кореей", — сказал он.

"Центры на Кольском полуострове и в Приморье — это объекты для работы только с радиоактивными отходами, накопленными в этих регионах", — подчеркнул Никитин.

"Никто никогда не собирался везти туда радиоактивные отходы из-за рубежа — в России это запрещено законом, это уголовно наказуемая вещь. С моей точки зрения, заявления, что новый центр строится в Приморье для того, чтобы завозить в него радиоактивные отходы из-за рубежа — все это абсолютные выдумки", — добавил он.