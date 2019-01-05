«Мусорная реформа» может начаться позже

Санкт-Петербург и До 1 января 2022 года Москва Севастополь вправе не применять положения закона об отходах производства и потребления. Отложить реформу смогут и другие регионы. Соответствующий закон вступает в силу 5 января.

В соответствии с документом, «мусорная реформа» начнётся во всех регионах России с 1 января 2019 года. При этом закон меняет работу региональных операторов по обращению с ТКО. Если конкурсный отбор регионального оператора признан несостоявшимся или он досрочно прекратил свою деятельность, то все регионы могут присвоить статус оператора без проведения конкурсного отбора любой другой организации. При отказе оператора от заключения соглашения договор можно будет заключить с ГУПом или МУПом, который имеет лицензию на деятельность по сбору и утилизации отходов I — IV классов опасности. Если и в этом случае оператор не будет найден, то регионы вправе не применять до 1 января 2020 года положения о «мусорной реформе».

Этапы и сроки перехода к осуществлению деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в соответствии с новыми требованиями, будут определяться планом мероприятий, согласованным с Минприроды России, а плата за коммунальную услугу по вывозу мусора войдёт в состав платы за содержание жилого помещения.

Также до 1 января 2023 года предусматривается возможность использования существующих объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, без лицензии на осуществление такой деятельности, при условии получения соответствующего заключения Минприроды России. Но при этом полигоны должны включить в территориальные схемы обращения с отходами.

Закон предусматривает, что захоронение отходов в границах населённых пунктов запрещено. По словам главы Комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, территориальное положение Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя не позволяет решить проблему с утилизацией коммунальных отходов внутри границ этих городов, так как они являются одновременно и субъектами РФ, и населёнными пунктами, и эти границы у них совпадают. Так что закон, принятый в третьем чтении, продлевает в этих городах сроки вступления в силу «мусорной реформы» до 1 января 2022 года.