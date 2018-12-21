Лесопарковые зоны защитят от незаконной вырубки

Вокруг лесопарковых зон возведут защитные леса, где нельзя будет охотиться и вести сельское хозяйство. Соответствующий закон сенаторы одобрили на пленарном заседании 21 декабря.

Правительственная инициатива закрепляет в отдельной статье Лесного кодекса положения о защитных лесах, которые сейчас прописаны в лесоустроительной инструкции. Это повысит эффективность борьбы с промышленными рубками и с чёрными лесорубами.

Границы защитных лесов будут определять уполномоченные органы исполнительной власти в регионах. В защитных лесах нельзя вести сплошную вырубку деревьев, сельское хозяйство, создавать лесные плантации, размещать объекты капитального строительства.

Впервые запрещаются промышленные рубки в орешниках. В отдельную статью выделены городские леса — устанавливается, что недопустимо снижать их площадь. Закон допускает возведение ограждений вокруг территорий лесопарков с целью создания специального режима охраны этих зон.

Также закон предусматривает создание военных лесничеств для использования лесов, расположенных на землях обороны и безопасности.