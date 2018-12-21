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Лесопарковые зоны защитят от незаконной вырубки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Вокруг лесопарковых зон возведут защитные леса, где нельзя будет охотиться и вести сельское хозяйство. Соответствующий закон сенаторы одобрили на пленарном заседании 21 декабря.
Правительственная инициатива закрепляет в отдельной статье Лесного кодекса положения о защитных лесах, которые сейчас прописаны в лесоустроительной инструкции. Это повысит эффективность борьбы с промышленными рубками и с чёрными лесорубами.
Границы защитных лесов будут определять уполномоченные органы исполнительной власти в регионах. В защитных лесах нельзя вести сплошную вырубку деревьев, сельское хозяйство, создавать лесные плантации, размещать объекты капитального строительства.
Впервые запрещаются промышленные рубки в орешниках. В отдельную статью выделены городские леса — устанавливается, что недопустимо снижать их площадь. Закон допускает возведение ограждений вокруг территорий лесопарков с целью создания специального режима охраны этих зон.
Также закон предусматривает создание военных лесничеств для использования лесов, расположенных на землях обороны и безопасности.
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Экология , Общество
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