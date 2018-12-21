Уникальную печь по переработке опасных отходов создали в России

Ученые российской компании «Вторалюминпродукт» на основе разработки своих коллег из научной группы НИТУ «МИСиС» построили печь для переработки опасного мусора. Как сообщил журнал «National Geographic Россия» , она не имеет аналогов в мире.

Это первая металлургическая печь, способная переработать железосодержащие техногенные отходы и ТБО. Они не утилизируются на полигонах, так как это экологически неосуществимо и технически неосуществимо. Но в России уже скопилось свыше 130 миллиардов тонн подобных отходов, и ежегодно к ним прибавляются еще пять тонн.

Уникальная печь может выплавлять из отходов до 16 тысяч тонн металла в год, без вреда для экологии. Она не только будет производить электричество, но и требует предельно низких удельных расходов энергоносителей для работы.

Эксперты уже предрекли изобретению славу «нового автомата Калашникова» и экспорт этой технологии по всему миру.

Переработка твердых коммунальных отходов в этой печи пока производиться не будет по экономическим причинам. Она возможна только при условии господдержки.