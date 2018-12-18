Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев рассказал о судьбе мусорных полигонов 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Для сохранения природы России полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) должны быть ликвидированы или переделаны в современные экологичные хранилища. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам обращения с ТКО, сообщает РИА Новости.
По словам Медведева, возмущение граждан существованием мусорных полигонов понятно: закапывание мусора на свалках загрязняет окружающую среду, «создает риск экологического неблагополучия, даже катастрофы иногда», а также вредит здоровью человека. Однако сейчас в стране перерабатывается всего 10 процентов отходов, и в этом заключается основная проблема.
«В этом плане нам досталось очень тяжелое наследство. Для сравнения: в большинстве развитых экономик перерабатывается от 60 процентов до 80, и лишь оставшаяся часть так или иначе захоранивается или утилизируется совсем», — добавил глава правительства.
В конце ноября сообщалось, что в рамках договоренностей с Кремлем крупные компании могут построить 220 мусороперерабатывающих заводов по всей стране, треть стоимости обеспечить государство. Взамен инвесторам предоставят льготы по кредитам и лизингу.
Последние новости
Сельскохозяйственный бум в России оказался ошибкой Путин предрек крах мировой безопасности Устроивший резню в пермской школе подросток сел почти на 10 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-глава «Правого сектора» убит124
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе209
Европейские страны «охотятся» за украинцами2
Суд решил судьбу напавшего на школу в Перми подростка1
Путин назвал важнейшую задачу государства39
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:47
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»
Общество
11:15
Путин задумался о включении других стран в ракетный договор
Политика Армия
01:44
Назван срок исчезновения колец Сатурна
Наука и техника Наука
04:51
Жильцы передумали выселять онкобольных детей
Общество
01:08
В Одессе Деды Морозы подрались на глазах у детей
Происшествия В мире
00:43
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе
Политика
00:35
Календари с Путиным побили рекорды продаж
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение