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Найденных в новой Москве медвежат отпустили в дикую природу 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Найденных в феврале этого года медвежат из ТиНАО в Москве выпустили в дикую природу после того, как они прошли реабилитацию и подготовились к жизни в естественной среде обитания, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Житель ТиНАО 8 февраля обнаружил возле мусорного контейнера коробку, в которой находились два новорожденных медвежонка. На место выехали специалисты Центра передержки диких животных департамента природопользования и забрали медвежат.
Как отметили в ведомстве, именно на этой биостанции работают специалисты, которые занимаются подготовкой и возвращением в дикую природу медвежат-сирот.
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