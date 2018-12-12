Найденных в новой Москве медвежат отпустили в дикую природу

МОСКВА , 12 дек — РИА Новости . Найденных в феврале этого года медвежат из ТиНАО в Москве выпустили в дикую природу после того, как они прошли реабилитацию и подготовились к жизни в естественной среде обитания, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Житель ТиНАО 8 февраля обнаружил возле мусорного контейнера коробку, в которой находились два новорожденных медвежонка. На место выехали специалисты Центра передержки диких животных департамента природопользования и забрали медвежат.

Как отметили в ведомстве, именно на этой биостанции работают специалисты, которые занимаются подготовкой и возвращением в дикую природу медвежат-сирот.