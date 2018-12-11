Пекин хочет перенаправить российские реки в Китай

Перебрасывать воды рек из Алтайского край в Китай предложили в Пекине.

С такой просьбой к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратилось Китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией , Восточной Европой, Центральной Азией и КНР.

По данным РБК, речь идет о строительстве магистрального водовода Россия — Казахстан — Китай. Он должен быть завершен к 2040 году.

В Пекине указывают, что такой водовод органично вольется в китайский мегапроект «Один пояс — один путь».

По данным ООН, за последние 50 лет обеспечение водой населения Центральной Азии уменьшилось в 3,5 раза. По расчетам Global Water Initiative, к 2025 году с дефицитом воды могут столкнуться некоторые регионы Китая и Казахстана.

Хотя Китай находится на шестом месте в мире по запасам воды, однако больше половины рек загрязнены безответственной хозяйственной практикой, рассказал «Ридусу» председатель правления Российского водного общества Александр Катков

Китаю вода нужна как воздух. Уже сегодня китайцы «пьют Байкал», организовав производство его воды в бутылках и перевозя ее к себе. Свои реки они загадили, мы видим это на примере Черного Иртыша, который начинается в Китае, а затем через Казахстан протекает по российской территории, — говорит он.

Переброска части стока сибирских рек однажды уже разрабатывался в рамках советского проекта по обводнению пустынь Центральной (которая тогда называлась Средней) Азии. Но к огромному счастью для экологию, этот катастрофический по последствиям проект не осуществился — в первую очередь по финансово-техническим причинам, так как об экологии советские экономические планировщики думали в самую последнюю очередь.

Сейчас технологические возможности позволяют похожий проект осуществить, особенно если под него будет выделено соответствующее финансирование, — уверен Катков.

Стоимость проекта оценивается в $80 млрд, и это достаточно большие деньги, чтобы нашлось много желающих за него приняться. И в этом состоит главная опасность, подчеркивает эксперт.

Прежде, чем соглашаться на перекачку российских рек в Китай, надо семь раз отмерить, какие последствия это будет иметь для территорий, расположенных ниже по течению. Также надо быть уверенным в том, что загадив свои реки, китайцы не начнут делать то же самое с нашими, — призывает он.

Надо, чтобы экологическая экспертиза проверяла каждый километр трассы предполагаемого водовода. И чтобы «задвижка» на трубе протяженностью полторы тысячи километров оставалась на российской территории.

В подобных проектах политический интерес ни в коем случае не должен превуалировать над экологическим, — предупреждает Катков.

В Китае уверяют, что проект политическую поддержку в Москве уже получил.

И совсем не обязательно, что Россия будет продавать китайцам воду в ущерб себе: каждую весну огромные территории Алтая затапливаются паводковыми водами, и если Китай перекачает их на свою территорию, российским регионам, находящимися ниже по течению рек, будет только на руку.