Эксперты предложили выпустить косаток из приморской бухты

Эксперты Совета по морским млекопитающим считают возможным выпустить косаток, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, в природу в районе их содержания, чтобы они соединились с их семьями, сообщает совет.

Совет по морским млекопитающим — некоммерческая общественная организация, созданная 20 сентября 1995 года, — консультирует специалистов, занимающихся расследованием ситуации с косатками в бухте Средняя в Приморье. На сайте организации отмечается, что совет не уполномочен принимать решение о выпуске или не выпуске морских млекопитающих, содержащихся в бухте. При этом, если такое решение будет принято уполномоченными государственными органами или должностными лицами, то необходимо провести полное обследование всех косаток и белух.

"В случае выявления особей, по тем или иным причинам не способных к самостоятельному питанию, рекомендуем провести необходимые лечение и реабилитацию, и только после этого принимать решение об их возврате в дикую природу. Косатки находились в пункте передержки на протяжении от 2 до 4 месяцев, что недостаточно, на наш взгляд, для их полной адаптации к жизни в неволе. Фактически содержащиеся в бухте Средняя косатки являются полудикими. Это обстоятельство позволяет надеяться на их успешный возврат в природу", — говорится в сообщении.

Совет отмечает, что оптимальным местом выпуска является район, где животные были изъяты из среды обитания. Бухта Средняя располагается примерно в 1500 километрах южнее места их отлова. Эксперты Совета полагают, что косатки из Шантарского моря на зиму откочевывают к Курильской гряде или южнее ее, и выпущенные из бухты Средняя косатки смогут найти свои семьи в районах зимовки, либо смогут соединиться с ними в районе летнего обитания следующим летом.

"Таким образом, эксперты Совета считают возможным осуществить выпуск косаток в природу в районе их содержания. Важно выпускать всех совместно содержащихся и допущенных к выпуску косаток одновременно (за исключением больных особей)… Это значительно облегчит адаптацию животных в природе и существенно повысит шансы на выживание, особенно самых молодых особей в группе", — сообщает совет.

По белухам у экспертов сейчас недостаточно информации о возрастном составе и общем состоянии этих животных. Рекомендации могут быть сделаны только после полного обследования белух зоологами и ветеринарами на месте, отмечает совет.

Группа волонтеров и экологов Сахалина, которые также занимаются ситуацией с косатками и белухами в приморской бухте, сообщили журналистам, что "Центр реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" в Приморье готов официально взять животных на ответственное хранение для реабилитации и возвращения их в природу.

"В помощь к этому процессу будут привлечены специалисты и сотрудники профильных организаций, как российских, так и международных", — сообщают экологи.

Ранее в Greenpeace России РИА Новости сообщили, что в России готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ . Во владивостокской природоохранной прокуратуре сообщили, что в ходе проверки условий и целей содержания в Средней бухте краснокнижных косаток и белух нашли нарушения со стороны и Росрыболовства , и компаний, которые отловили животных.

Следователи ранее возбудили дело по статье "незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". По данным регионального главка СК, 11 косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них младше года, сообщал СК. Закон запрещает отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.

Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Также сообщалось, что экспертная комиссия Росприроднадзора по итогам экспертизы материалов общего допустимого улова в Охотском море на 2019 год рекомендовала уменьшить объемы изъятия белух в пять раз, а косаток — в два раза.