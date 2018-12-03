В России будут утилизировать батарейки на базе объектов по уничтожению химоружия

России создадут новые мощности для переработки использованных батареек. Комплексы будут построены на базе объектов по уничтожению химоружия. Об этом сообщила газета «Известия».

Батарейки относятся к отходам II класса опасности. На данный момент их вывозят на обычные мусорные полигоны, а их переработкой занимается единственный завод в Челябинске . Отмечается, что каждый год в Россию ввозятся до трех миллиардов батареек.

К 2020 году правительство планирует создать комплекс по переработке еще и в Московской области.

Минприроды рассказали, что ведомство совместно с государственной корпорацией «Росатом» разработали федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», который рассчитан до 2024 года.

Документом предусмотрено создание семи межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов данных классов.

Комплексы планируется построить на базе четырех объектов по уничтожению химоружия в разных областях России.

Специалисты и участники рынка отмечают, что главной сложностью в реализации планов станет сбор батареек у населения.