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В России будут утилизировать батарейки на базе объектов по уничтожению химоружия 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В России создадут новые мощности для переработки использованных батареек. Комплексы будут построены на базе объектов по уничтожению химоружия. Об этом сообщила газета «Известия».
Батарейки относятся к отходам II класса опасности. На данный момент их вывозят на обычные мусорные полигоны, а их переработкой занимается единственный завод в Челябинске. Отмечается, что каждый год в Россию ввозятся до трех миллиардов батареек.
К 2020 году правительство планирует создать комплекс по переработке еще и в Московской области.
В Минприроды рассказали, что ведомство совместно с государственной корпорацией «Росатом» разработали федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», который рассчитан до 2024 года.
Документом предусмотрено создание семи межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов данных классов.
Комплексы планируется построить на базе четырех объектов по уничтожению химоружия в разных областях России.
Специалисты и участники рынка отмечают, что главной сложностью в реализации планов станет сбор батареек у населения.
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Комментарии
Росатом , Минприроды , Экология , Общество , Челябинск
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