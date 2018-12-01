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Финский журналист упрекнул россиян за «отопление квартир без надобности» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Финский журналист Юсси Конттинен в своей статье в газете Helsingin Sanomat упрекнул россиян за расточительное использование энергии и игнорирование проблемы глобального потепления.
"Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах", — заявил Конттинен.
Конттинен рассказал, как два года назад обсуждал погоду с пожилым мужчиной в Якутии, и тот, по его словам, был расстроен из-за стоявшего на улице 30-градусного мороза и говорил о том, что "раньше в это время было минус 40".
"Трудно поверить, что жители самого холодного населенного региона в мире обеспокоены потеплением климата", — пишет Конттинен.
Даже в Сибири каждый взрослый человек может рассказать об изменениях в погоде за время его жизни, однако мало кто может связать эти перемены с глобальным потеплением, отмечает журналист.
По мнению Конттинена, в России климатические изменения обсуждают "довольно странным образом". В СМИ, школах, политике и даже в научных сообществах эту тему словно не замечают, считает он.
Даже президент Владимир Путин "делает противоречивые заявления о климатических изменениях", а рассуждения российских ученых о том, что миру грозит похолодание, а вовсе не потепление, вызывают множество вопросов, считает журналист.
При этом Конттинен приводит "небольшую теорию заговора", которая существует на Западе, согласно которой позиция России в вопросах климата связана с тем, что экономика страны основывается на экспорте ископаемого топлива. При этом западные специалисты полагают, что Россия надеется получить выгоду от потепления климата, пишет автор.
"Скептики не могут опровергнуть влияние парниковых газов на атмосферу, поскольку это — основы физики, отрицать которые — все равно что доказывать плоскость Земли или отрицать силу притяжения", — заключает журналист.
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Комментарии12
Владимир Путин , Экология , Общество , Республика Саха (Якутия)
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