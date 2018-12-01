Финский журналист упрекнул россиян за «отопление квартир без надобности»

Финский журналист Юсси Конттинен в своей статье в газете Helsingin Sanomat упрекнул россиян за расточительное использование энергии и игнорирование проблемы глобального потепления.

"Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах", — заявил Конттинен.

Конттинен рассказал, как два года назад обсуждал погоду с пожилым мужчиной в Якутии , и тот, по его словам, был расстроен из-за стоявшего на улице 30-градусного мороза и говорил о том, что "раньше в это время было минус 40".

"Трудно поверить, что жители самого холодного населенного региона в мире обеспокоены потеплением климата", — пишет Конттинен.

Даже в Сибири каждый взрослый человек может рассказать об изменениях в погоде за время его жизни, однако мало кто может связать эти перемены с глобальным потеплением, отмечает журналист.

По мнению Конттинена, в России климатические изменения обсуждают "довольно странным образом". В СМИ, школах, политике и даже в научных сообществах эту тему словно не замечают, считает он.

Даже президент Владимир Путин "делает противоречивые заявления о климатических изменениях", а рассуждения российских ученых о том, что миру грозит похолодание, а вовсе не потепление, вызывают множество вопросов, считает журналист.

При этом Конттинен приводит "небольшую теорию заговора", которая существует на Западе, согласно которой позиция России в вопросах климата связана с тем, что экономика страны основывается на экспорте ископаемого топлива. При этом западные специалисты полагают, что Россия надеется получить выгоду от потепления климата, пишет автор.