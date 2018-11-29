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Многомиллиардная операция по спасению Байкала провалилась 

Lenta.ru + ещё 7 44 минуты назад
Экологическая обстановка в районе озера Байкал продолжает ухудшаться, передает РИА Новости со ссылкой на материалы проверки, проведенной Счетной палатой.
Таким образом, выделенные на его спасение с 2015 по 2018 годы 8,4 миллиардов бюджетных рублей были потрачены впустую.
«Отсутствие полигонов и мощностей по переработке отходов на фоне ежегодного увеличения их объема создает риски роста несанкционированных свалок», — отмечают аудиторы.
Согласно федеральной целевой программе по охране уникального озера на 2012 — 2020 годы, здесь должны были появится четыре мусорных полигона. Однако проверка показала, что «три введены в эксплуатацию, но не функционируют, один не достроен».
Главные загадки озера Байкал
Ликвидация негативных последствий деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в рамках указанной программы еще, фактически, не начиналась. На подготовку проектной документации, по данным СП, ушел 131 миллион рублей, но ее «невозможно использовать, так как она нуждается в корректировке».
Изучив материалы проверки, в Минприроды создали новое подразделение для мониторинга ситуации в районе Байкала.
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Байкальский ЦБК , Счетная палата , Минприроды , РИА Новости , Экология , Видео , Общество
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