Многомиллиардная операция по спасению Байкала провалилась

Таким образом, выделенные на его спасение с 2015 по 2018 годы 8,4 миллиардов бюджетных рублей были потрачены впустую.

«Отсутствие полигонов и мощностей по переработке отходов на фоне ежегодного увеличения их объема создает риски роста несанкционированных свалок», — отмечают аудиторы.

Согласно федеральной целевой программе по охране уникального озера на 2012 — 2020 годы, здесь должны были появится четыре мусорных полигона. Однако проверка показала, что «три введены в эксплуатацию, но не функционируют, один не достроен».

Ликвидация негативных последствий деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в рамках указанной программы еще, фактически, не начиналась. На подготовку проектной документации, по данным СП, ушел 131 миллион рублей, но ее «невозможно использовать, так как она нуждается в корректировке».